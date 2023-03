Blaž Janc in druščina (raz)parali mrežo in navdušili Bonifiko

V nadaljevanju preberite:

Rokometni praznik v polni Bonifiki se je končal z visoko zmago Slovencev, ki so še drugič v štirih dneh in tretjič zapored premagali Črno goro ter potrdili prvo mesto v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Bili so še bolj strelsko razpoloženi kot v četrtek v Podgorici in dosegli kar 37 golov, z igro in pristopom pa nakazali, da bodo tudi na euru v Nemčiji kandidati za visoka mesta. Kaj so povedali selektor Uroš Zorman, Nejc Cehte, Kristjan Horžen in Miha Zarabec?