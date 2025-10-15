Janc in Zarabec pomagala Wisli o zmage nad PSG

Rokometni klubi so danes začeli peto kolo v ligi prvakov. V slovensko obarvanem obračunu med Pelisterjem in Barcelono s petimi našimi rokometaši na igrišču je slavila slednja s 34:30, Pick Szeged Boruta Mačkovška pa je z enakim izidom izgubil z Magdeburgom. Zmage sta se veselila tudi Miha Zarabec in Mitja Janc z Wislo proti PSG (35:32).

V skupini A so Kielce gostile francoski Nantes, igrali so trije slovenski rokometaši. Za Poljake, ki so po izenačenem prvem polčasu na koncu visoko izgubili (27:35), je Aleks Vlah sicer dosegel šest golov. Pri francoskih tekmecih je tri zbral Rok Ovniček, Matej Gaber pa se ni vpisal med strelce. V drugi tekmi je Aalborg premagal Dinamo Bukarešto s 34:28, jutri bosta še dvoboja Füchse Berlin – Kolstad in Sporting – Veszprem z Gašperjem Margučem.

Na lestvici imata Füchse Berlin s tekmo manj in Aalborg po osem točk, Nantes je zdaj pri šestih, Kielce so z dvema ostale šeste.

Wisla ugnala PSG

V skupini B je Magdeburg v gosteh premagal Pick Szeged in ostal stoodstoten s petimi zmagami. Za poražence je Mačkovšek prispeval tri gole. Uspešnejša sta bila Zarabec in Mitja Janc. Njuna Wisla je za četrto zmago ugnala PSG, Zarabec je k uspehu prispeval dva gola, s šestimi se je izkazal Janc.

V večernem obračunu te skupine pa je v Severni Makedoniji igralo kar pet Slovencev. Barca je ob polčasu vodila za štiri gole, takšno prednost pa je znala zadržati do konca. Kljub porazu se je izkazal Nik Henigman, ki je bil z osmimi goli najboljši strelec makedonske ekipe. Nejc Cehte je dodal dva zadetka, Domen Tajnik pa enega.

Med Slovenci je brez gola na tekmi ostal Blaž Janc v dresu Barcelone, njegov soigralec Domen Makuc pa je dvoboj končal s šestimi. Jutri bo še tekma med Zagrebom Aleksa Kavčiča in Gudmejem.

Na lestvici Magdeburgu (10) za ovratnik dihata Wisla in Barcelona s po osmimi točkami, Pelister je z dvema ostal predzadnji.