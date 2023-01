Janc kljub poškodbi na igrišče

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Veliki Kaniži premagala Madžarsko z 32:29 (13:13). Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so se v tem tednu dvakrat pomerili z Madžari. Po četrtkovem tesnem porazu v Ljutomeru s 27:28 so danes v Veliki Kaniži zmagali za tri gole. V slovenski izbrani vrsti so Jure Dolenec, Staš Slatinek Jovičić, Rok Ovniček in Aleks Vlah na današnji tekmi dosegli po štiri gole, vratar Jože Baznik je zbral deset obramb.

Slovenija je v Veliki Kaniži nastopila brez Deana Bombača, Boruta Mačkovška, Klemna Ferlina in Gašperja Kavčiča. Blaž Janc, ki je na četrtkovi prvi tekmi v Ljutomeru prejel udarec v levo koleno, je kljub poškodbi nastopil na povratnem sosedskem obračunu in dosegel gol, Zorman pa je za današnjo tekmo naknadno vpoklical Tima Cokana in Jerneja Drobeža.

Za Slovenijo je bila tekma v Veliki Kaniži zadnja pred torkovim odhodom na svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem. V prvem delu tekmovanja bo igrala v skupini B, v Katovicah se bo med med 12. in 16. januarjem pomerila s Savdsko Arabijo, Poljsko in Francijo.

Najboljše tri izbrane vrste bodo nato napredovale v glavni del tekmovanja v Krakov in se pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A, kjer nastopajo Španija, Črna gora, Čile in Iran, medtem ko bo četrtouvrščena svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Płocku za razvrstitev od 25. do 32. mesta.