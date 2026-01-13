Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

Slovenska rokometna reprezentanca bo v petek v norveškem Oslu z dvobojem proti Črni gori začela nastope na evropskem prvenstvu. V predtekmovalni skupini D bosta tekmeca še Švica in Ferski otoki. Glavna težava izbrane vrste so poškodbe in preobremenjenost igralcev, kapetan Blaž Janc pa je prepričan, da jim bo v ekipi uspelo zakrpati vse vrzeli.

»Vsi vemo, da imamo veliko težav s poškodbami. A kot sem že rekel, tisti, ki smo tu, bomo potegnili voz naprej. Verjamem v to ekipo. Vedno pride nekdo nov, ki naredi korak več. Naš cilj ostaja preboj iz skupine, nato pa gremo iz tekme v tekmo naprej,« je na novinarski konferenci povedal Janc.

Bolj kot o seznamu manjkajočih kapetan zato že razmišlja o prvi tekmi. »Dobro smo pripravljeni, pomembno pa je, da bomo začeli s pravo energijo. Črna gora ima dobro ekipo, pred prvo tekmo je vedno prisotna živčnost, a imamo kar nekaj izkušenih igralcev in računam, da bomo tekmo dobili. Vedno je prvenstvo lepo začeti z zmago.«

Ekipa je odigrala tri pripravljalne tekme. V Trebnjem je s 36:23 ugnala Kuvajt, konec tedna pa v Parizu najprej izgubila proti Islandiji s 26:32, nato pa v boju za tretje mesto premagala Avstrijo s 36:31. »Proti Islandiji prvega dela nismo odigrali, kot smo si želeli, v drugem pa smo potrdili, da smo s pravo energijo lahko konkurenčni vsem, tudi na papirju boljšim reprezentancam.«

Reprezentanca računa na hitrost mlajših igralcev

Ekipa je res močno okrnjena. Manjkajo Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Matic Grošlj, Tadej Kljun, Mitja Janc, Jaka Malus in od danes tudi prvi vratar Klemen Ferlin.

»To skušamo odmisliti, saj bi lahko prineslo negativno energijo. Poškodbe so sestavni del športa. Vemo pa, da lahko igralec, ki ni v prvem planu, eksplodira, ko dobi priložnost,« še pravi Janc, ki kot prednosti pomlajene vrste izpostavlja dobro obrambo in visok ritem. »Ekipa je mlada, imamo veliko hitrih igralcev in hitrost moramo izkoristiti za protinapade in polprotinapade. Na postavljeno obrambo bo zid dvometrašev težko prebijati.«

Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo odpotovala v sredo. Na današnjem popoldanskem treningu v Parizu pa bo selektor določil končni seznam 18 potnikov za EP.