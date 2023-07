Kapetan Žiga Mlakar: Skrbi odveč, v Zlatorogu bo spet veselo

V nadaljevanju preberite:

Novo zgodbo začenjajo rokometni prvaki iz Celja Pivovarne Laško. Danes bodo začeli priprave na sezono 2023/24. Kot je že vajen, bo trener Alem Toskić gradil na novih temeljih. Nosilci igre Aleks Vlah, Tilen Strmljan, Matic Suholežnik in Gal Marguč, so odšli na tuje, v njihove čevlje so stopili dokazovanja željni igralci z dovolj talenta in malo izkušenj. Eden od redkih staroselcev je Žiga Mlakar, ki ga je pri 33 letih doletela čast, da bo kapetan matičnega kluba.

Kaj je povedal Mlaki o ciljih v sezoni, kako bo skrbel za red v garderobi in kje je preživel dopust z ženo Ivo ter hčerkama Zarjo in Zojo?