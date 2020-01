Kapetana še ni, zadnji rez v soboto

Zreče

Slovenci v Zrečah trenirajo v polnem ritmu. FOTO: Uroš Hočevar

Vranješ: Več strukture

Ljubomir Vranješ je novo leto pričakal v svoji koči v hribovitem delu severozahodne Švedske in se v Zreče vrnil dobro razpoložen. Ni pa se želel širokoustiti glede pričakovanj na EP. »Glavna želja mi je, da prikažemo dobro igro. Olimpijske kvalifikacije so realen cilj, o kolajni pa si ne bi upal govoriti. Najprej moramo videti, kako bomo štartali, kako se bomo vsi skupaj ujeli. Verjamem pa, da bo leto 2020 za nas dobro,« je dejal Vranješ, ki naj bi zadnji rez z 20 igralcev na 16 naredil po sobotni tekmi s Črno goro. »Mislim sem, da bom lahko vse sestavil že do novega leta, ampak nisem. Nekaj igralcev še želim videti. Nočem se prenagliti pri odločitvi. Potrebujem malo več časa. Konkurenca je vedno dobra.«



Slovenci so v prvem delu vadili zgolj obrambo, pa še to brez igralcev, ki so se pridružili nazadnje, zato se Vranješ podaja v neznane vode, kar se tiče napada. »Proti Makedoniji in Črni gori bomo imeli nek načrt za igro v napadu, nekatere stvari bi rad videl, ne da se preveč vmešavam vanje. Na posnetkih tekem Slovenije sem pogrešal malce več strukture. Preveč je bilo improvizacije. Jaz pa želim, da se ve, kaj in kdaj. Potem se bo tudi lažje vračati v obrambo,« je povedal Vranješ in dodal, da bo na prijateljskih tekmah dal več priložnosti novincem, manj pa tistim igralcem, ki so ga prepričali že v prvem delu.

Z lepo popotnico na EP

Ljubomir Vranješ se pogosto posvetuje s pomočnikom Urošem Zormanom. FOTO: Uroš Hočevar

- Nobenih novoletnih zaobljub, zato pa toliko več ciljev v letu 2020 si je zastavil, eden od 20 slovenskih rokometašev, ki so zjutraj v Zrečah začeli osrednji del priprav na bližnje evropsko prvenstvo. Ta vključuje tudi prijateljski tekmi, jutri bo selektorprvič videl na delu svojo novo reprezentanco, ki se bo v Slovenj Gradcu pomerila s Severno Makedonijo (19), v soboto bo v Trbovljah še test proti Črni gori (17).Topli sončni žarki so obsijali telovadnico OŠ v Zrečah, v kateri so danes dopoldne misijo Švedska 2020 začeli tudi štirje rokometaši iz nemške bundeslige, vratarjainterin, Vranješ pa je prvič segel v roko tudi, ki si je vzel malo daljši družinski dopust.Dolenec je eden od tistih, ki jih Šved že dodobra spoznal med božičem in silvestrovim. »Končno smo kompletni in lahko začnemo na polno,« je rokave zavihal Škofjeločan, ki si od novega leta obeta veliko. »Čaka nas zelo zanimivih šest mesecev tako na klubski kot reprezentančni ravni. Upam, da bo tudi za reprezentanco veljalo šest mesecev, ne samo eden, in da bomo nastopili najprej aprila v olimpijskih kvalifikacijah in potem na OI v Tokiu, kjer bomo želeli narediti še en korak višje kot v Riu. Z Barcelono pa je vselej cilj ubranitev naslova španskega prvaka in osvojitev lige prvakov,« ima vselej visokoleteče načrte Dolenec, ob Vidu Kavtičniku glavni kandidat za kapetansko vlogo.Odločitev o tem, kdo bo imel čast biti prvi med prvimi, še ni padla. Čeprav je Vranješ sprva načrtoval, do bo že pred novim letom določil šestnajsterico, ki jo bo v sredo odpeljal v domači Göteborg, se to še ni zgodilo. Kdo bo med četverico, ki bo ostala doma, bo znano po obeh prijateljskih tekmah. V slovenskem taboru upajo, da po sili razmer to ne bo eden glavnih adutov, ki še vedno čuti bolečine v levi rami, a vadi pod posebnim programom in ostaja zmerni optimist glede svojega nastopa na EP.Vzdušje v izbrani vrsti je izvrstno, zagotavlja Dolenec. »Čuti se nova energija, vsi se dokazujejo novemu selektorju, motivacija je drugačna, treningi so drugačni, sistem dela in igre sta drugačna. Upam, da bomo vse skupaj znali obrniti v pozitivno smer od 10. januarja naprej, ko bo šlo zares,« k prvi tekmi na EP proti Poljski že pogleduje Dolenec, z 31 leti eden najbolj izkušenih v ekipi.Tekmi s Severno Makedonijo in Črno goro bosta razkrili, kje se reprezentanca nahaja ta čas. »Največ bosta povedali selektorju, ki edini ve, kaj išče. Še vedno nas je tukaj 20 in treba bo izbrati najboljše. Čeprav gre za priprave, bosta pomembni z vidika, igre, pristopa in rezultata. Vsi bi si za popotnico na veliko tekmovanje želeli dve lepi zmagi pred številnimi navijači, ki bodo potrdili, da Slovenci še vedno dihamo z rokometom,« si toplega sprejema na Koroškem in v Zasavju obeta Dolenec, eden od kar petih desnih zunanjih igralcev v Zrečah (tudi Kavtičnik, Cehte in).