Kavtičnik k tretji ekipi francoske lige

Ljubljana

Vid Kavtičnik je za Slovenijo zbral 197 nastopov in 543 golov. FOTO: AFP

- Kapetan slovenske rokometne reprezentancesi je pri 35 letih našel novega delodajalca. V prihodnji sezoni bo okrepil Nimes, ta čas tretjo ekipo francoske lige.Kavtičnik je večino kariere, kar deset let (2009-2019) preživel v Montpellieru, s katerim je predlani osvojil ligo prvakov, v tej sezoni brani barve Aixa, kjer sta tudi njegova rojaka, vratarin reprezentant. Pred tem je bil Velenjčan evropski prvak s Kielom (2007).Desni zunanji igralec Kavtičnik zaradi poškodbe ni igral na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem, vendar je bil ves čas z reprezentanco, ki je osvojila četrto mesto. Vidko je sicer Sloveniji priboril obe kolajni, srebno na EP 2004, ko je debitiral kot najboljše desno krilo turnirja v Sloveniji, in bron na SP leta 2017 v Franciji. Za Slovenijo je od leta 2004 zbral 197 nastopov in 543 golov.Nimes v francoski ligi zaostaja samo za Parizom in Nantesom, ima kar šest točk prednosti pred Montpellierom. Zanj igra tudi Kavtičnikov nekdanji soigralec iz Montpelliera