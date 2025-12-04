Kavtičnik se vrača, pridružil se bo Dončiću in Kopitarju

Vid Kavtičnik je eden najbolj uspešnih slovenskih rokometašev, osvojil je obe slovenski kolajni (EP 2004, SP 2017) in nastopil na dveh olimpijskih igrah (2004, 2016), s Kielom (2007) in Montpellierom (2018) je osvojil tudi EHF ligo prvakov. Kariero je sklenil pred štirimi leti v Franciji, bil nekaj časa direktor reprezentance, preden se je podal v poslovne vode. A zdaj se pri 41 letih vrača na parket ...

Velenjčan bo namreč okrepil ekipo Los Angeles Handball Club in se preselil v mesto angelov, v katerem blestita njegova rojaka Luka Dončić in Anže Kopitar.

»Ko je Vid dejal, da želi igrati za Los Angeles in podpirati razvoj rokometa v ZDA, smo bili zelo navdušeni, da je postal del naše ekipe. Ta slovenski legendarni rokometaš je dominiral, kjer koli je igral, med drugim pa je postal tudi član rokometnega hrama slavnih,« so zapisali na družbenih omrežjih ameriškega kluba.

Los Angeles bo gostil naslednje olimpijske igre leta 2028 in daje velik poudarek razvoju manj priljubljenih in znanih športov v Ameriki. Trener je tako postal legendarni Morten Olsen, ob Kavtičniku pa bodo med drugim za Los Angeles igrali še Nemci Martin Strobel, Joscha Ritterbach in Tobias Reichmann, je poročala Ekipa.