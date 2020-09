FOTO:Kdo je šminker, se bo pokazalo na igrišču

Velenje, Celje

Celjani stavijo na odlično telesno pripravljenost. FOTO: Jure Eržen

Celjani so osvojili 24 naslovov od 29, Gorenje tri.



Velenjčani želijo izboljšati 4. mesto iz prejšnje sezone.



Pivovarji bodo ligo prvakov začeli sredi meseca proti Aalborgu.

Trimo naprej Trimo je več kot ubranil prednost s prve tekme na Portugalskem (28:23) in v domači dvorani še drugič premagal Belenenses, tokrat z 28:26 (14:11), in se zanesljivo uvrstil v drugi krog kvalifikacij za novo evropsko ligo. Uroš Zorman pa ostaja nepremagan na trenerski klopi. »Čestitke fantom za zmago in napredovanje. Zahvala navijačem za veliko podporo. Portugalci so dokazali, da so neugodni tekmeci, a smo imeli razpoložene vratarje,« je bil zadovoljen Dino Hamidović, prvi strelec tekme s šestimi goli.

Celjski kapetan David Razgor se je prvi spustil po žici na Celjski koči. FOTO: Jure Eržen

Tomaž Ocvirk je zadovoljen z disciplino igralcev. FOTO: Jure Eržen

Celjani so podpisali novo pogodbo s podjetjem Mik. FOTO: Jure Eržen

Celjani bolj konkretni

Liga NLB Celje in Gorenje sta v 1. kolu lige NLB visoko premagala novinca iz Ljubljane, Slovenj Gradec in Maribor sta vpisala zmagi v gosteh. Izidi – Jeruzalem Ormož : Dobova 28:26 (15:14), Celje PL : LL Grosist Slovan 38:25 (23:11), Riko Ribnica : Urbanscape Loka 29:24 (14:12);, Krka : Slovenj Gradec 23:27 (16:15), Gorenje : Ljubljana 30:18 (14:11), Butan plin Izola : Maribor 25:31 (12:16).

Velenjčani se v sezono podajajo z mešanico mladih in izkušenih igralcev. FOTO: Jure Eržen

Realni cilji Eden od stebrov celjskega moštva bo reprezentant Tilen Kodrin, ki ima kljub 26 letom ogromno mednarodnih izkušenj. »Končno. Po vsakih pripravah komaj čakamo prvo tekmo, letos toliko bolj. Jedro ekipe je ostalo skupaj, zato ocenjujem, da smo si zastavili realne cilje, slovenski lovoriki in preboj iz lige prvakov. Liga NLB bo zahtevna, veliko klubov se je okrepilo, časa za popuščanje ne bo. Upam, da bo liga prvakov potekala normalno,« pove Kodrin, ki ga 16. t. m. v Zlatorogu čaka tekma z Aalborgom. »Novinci so se dobro vklopili v moštvo, sistem je znan, nima ga smisla spreminjati. Moramo ga samo še izpopolniti in rezultat ne bo izostal.«

Velenjčani so predstavili novo kolekcijo dresov. FOTO: Jure Eržen

Maske so bile obvezne na predstavitvi Gorenja. FOTO: Jure Eržen

- »Mi nismo šminkerji, trgamo parket in gremo vedno na glavo,« je bil pred štartom sezone v ligi NLB slikovit trener Gorenja. Kdo je v tej ligi šminker, ni omenil, lahko pa bi kdo tako označil glavne tekmece iz Celja Pivovarne Laško, ki so priprave začeli s šolo preživetja v notranjskem pragozdu in cilje predstavili na Celjski koči, kjer so se novinci in kapetanspustili po žici (zipline) ...Velenjčani so lansko prekinjeno sezono končali na četrtem mestu v ligi NLB, kar je bil njihov najslabši izid v več kot desetih letih. Tudi zato so svojo novinarsko konferenco priredili v bolj skromni obliki, v sicer idiličnem okolju Vile Bianca le lučaj od Rdeče dvorane, kjer so v soboto sezono začeli z visoko zmago proti novincem iz MRK Ljubljana.Kot je že v navadi, sta se tako direktorkot trener Jovičić spretno izogibala jasni določitvi ciljev. Vse, kar smo lahko razbrali, je, da si ose želijo izboljšati zadnji rezultat, kar bi lahko pomenilo, da bi se zadovoljili že s tretjim mestom. Nič kaj ambiciozno za trikratne državne prvake, a po svoje razumljivo. Raje govorijo na igrišču kot v mikrofon. Glede na to, da so članski ekipi priključili kar sedem mladincev, jih nočejo izpostavljati pritisku.»Dvanajst igralcev prihaja iz naše rokometne šole, kar je največ, kar pomnim v Velenju. To je plod dobrega dela z mlajšimi selekcijami v zadnjih štirih ali petih letih. To je naša pot, na njej bomo vztrajali tudi naprej,« je dobro delo trenerske piramide izpostavil Gams, ki je praktično vso kariero preživel v Gorenju in bil dvakrat prvak.Šef stroke je Jovičić, ki je v prvi sezoni osvojil pokalno lovoriko, a je zaradi covida-19 letos ni mogel braniti. »Cilji? Gremo iz tekme v tekmo, na vsaki želimo zmagati. Zakaj bi rekel, da bomo prvaki? To je vsekakor naša želja, a nekaj drugega je realnost. In to ni realno. A če se nam bo pokazala priložnost, se je ne bomo branili izkoristiti,« pravi Zoki, ki ima močno štartno sedmerko z vratarjemainterin, najboljšim strelcem, kapetanom(ta čas je lažje poškodovan) ter novincemain, a za njimi je falanga golobradih mladeničev, ki praktično nimajo izkušenj s prvoligaškim rokometom.Še manj evropskim, Gorenje pa želi priti čim dlje v pokalu EHF, nekdanjim pokalom challenge, kjer jih novembra čakata prvi tekmi z italijansko Sieno. Lani se je izkazalo v pokalu EHF, zdaj evropski ligi. »Za nas je tretji rang evropskega tekmovanja najbolj primeren. Lani smo bili palčki v pokalu EHF, letos bi bili palčki v novi evropski ligi tudi Celjani,« je vse večjo razliko v vložkih osvetlil Jovičić, ki je kar trikrat potrkal ob les z željo, da mu ne bi še enega začetka sezone pokvarile poškodbe. »Že dvakrat zapored smo slabo štartali in potem lovili zamujeno,« si drugačen scenarij zamišlja tudi kapetan Miklavčič.Celjani se zavedajo svojih omejitev, a za palčke se vsekakor nimajo. Tudi šminkerje ne, čeprav so vsi po vrsti 650 metrov nad morjem nosili modna sončna očala. Že 24. sezono bodo nastopali v elitni ligi prvakov in lovili 25. naslov državnih prvakov. Njihovi cilji so veliko bolj jasni: želijo osvojiti vse, kar je mogoče na domačih tleh (prvenstvo, pokal, superpokala ni bilo) in se drugič zapored prebiti iz skupine lige prvakov.Prav sodelovanje v slednji je lahko zanje dvorezen meč, medtem ko se bodo trošili v Evropi, bodo bolj ranljivi v ligi NLB, v kateri se je nekaj ekip precej okrepilo. Ker ne bo končnice, tudi popravnih izpitov ne bo veliko. Jedro ekipe je ostalo skupaj, Celjani imajo dovolj dolgo klop (trije odhodi, pet prihodov) za boj na dveh frontah, a ne ravno veliko preizkušene individualne kakovosti in izkušenj (povprečna starost 22,8 leta).Je pa trenerizpostavil prednost, ki bi se lahko izkazala za ključno. »Fantje so v pol leta, ko ni bilo rokometa, izjemno telesno napredovali. Rezultati testiranj so bili odlični. Osnova je dobra, lahko smo preskočili prvo in drugo fazo priprav in se takoj posvetili rokometnim treningom,« je bil na disciplino fantov ponosen »Čvari«, ki je še okrepil svojo športno postavo.V ekipi ni težav s poškodbami, samo direktorje imel povito desnico, s katero je podpisal novo sponzorsko pogodbo s podjetjem Mik Celje. »Porezal sem se do kosti. Pomival sem posodo in kozarec je počil,« je pojasnil Plankelj, čigar moštvo je na prvi resni tekmi po sredini marca premagalo še druge novince iz Ljubljane, Slovan.Liga prvakov naj bi se začela z domačo tekmo proti Aalborgu 16. t. m. Brez gledalcev, a tudi ti bodo prišli na svoj račun, če se bo uresnilila največja želja vseh v klubu: da epidemija ne bi pokvarila še ene sezone.