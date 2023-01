Kdor ne gre na glavo, nima tukaj kaj početi

V nadaljevanju preberite:

Z vidika reprezentančnih nastopov minulo leto ne bo ostalo v dobrem spominu slovenskim rokometašem. Toda za vsakim dežjem posije sonce in v izbrani vrsti Uroša Zormana si obetajo, da bo 2023 prineslo več zadovoljstva. Sinoči so v Ljutomeru začeli osrednji del priprav na svetovno prvenstvo, ki bo pokazalo, ali gre ta zgodba vendarle v pravo smer. Kdo so 22 reprezentanti, ki kandidirajo za nastop na Poljskem? S kom se bodo Slovenci pomerili med pripravami? Kaj od prvenstva pričakuje selektor Zorman?