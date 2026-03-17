Ker rad lovi ribe, bo živel v Zadru

Podobno kot pri slovenski rokometni reprezentanci je v teh dneh živahno tudi na Hrvaškem. Izbrana vrsta naših južnih sosedov, ki ima v svoji bogati zbirki že naslove olimpijskih in svetovnih prvakov (v Atlanti 1996 in Atenah 2004 ter na Portugalskem 2003), se je zbrala v Zadru, kjer bo v četrtek igrala prijateljsko tekmo s Švico.

Prizorišče dvoboja pa ni izbrano naključno: omenjeno dalmatinsko mesto si je namreč za svoje bivališče na Hrvaškem izbral uspešni selektor Dagur Sigurdssson, sicer doma iz Islandije. Pri svoji odločitvi je prejel nekaj presenečenih odzivov, češ kako to, da nima stanovanja v Zagrebu, morda v Istri ali Kvarnerju.

Dagur Sigurdsson je na Hrvaškem zelo priljubljen. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

»Ko mi je prijatelj pokazal fotografije Zadra, sem se takoj odločil, da bom tu živel. In tu bi rad ostal tudi nekoč, ko se bom upokojil. Rad imam ribolov, ne nazadnje sem Islandčan. V prihodnosti si predstavljam svoj umirjen vsakdan z jutranjo kavo, popoldanskim kozarcem temnega piva in lovljenjem rib,« je razkril v pogovoru za Večernji list. in primerjal tudi japonske rokometaše s hrvaškimi, potem ko je nekoč vodil tudi izbrano vrsto azijske dežele: »Japonci bi nenehno trenirali, kar brez oddiha. Hrvaški igralci pa niso tako disciplinirani, toda ko pridejo na tekmovanje, ohranjajo značaj zmagovalcev. Kot pravi bojevniki.«