Kielce in Uroš Zorman sta se razšla

Ljubljana

Odslej bo Uroš Zorman le še pomočnik selektorja Ljubomira Vranješa. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Nekdanji slovenski rokometni reprezentantje oziroma bo 1. julija končal zgodbo pri poljskem prvoligaši Kielcah. Kot je potrdil na uradni strani kluba, se 40-letni Zorman, v zadnjih dveh letih je deloval kot pomočnik glavnega trenerja, poslavlja od Kielc, kjer je bil vse od leta 2011.»Ko sem končal športno kariero, je moja družina odšla v Slovenijo. Zdaj sem že drugo sezono sam v Kielcah in težko je živeti na tak način. Že dolgo razmišljam, kaj bi storil. Klub in Kielce kot mesto sta moj drugi dom. Toda na koncu se je bilo treba odločiti. Ni mi bilo lahko, toda družina je družina,« je za spletno stran kluba dejal Zorman.Ta bo še naprej pomočnik selektorja slovenske reprezentance Ljubomirja Vranješa, a si želi tudi trenersko delo. Nekateri so ga začeli povezovati s Celjem, a nekdanji igralec Slovana, Prul, Ademarja Leona, Celja in Ciudada Reala to zanika.»Seveda se želiš povzpeti. Začneš kot drugi trener, šele potem si želiš biti prvi. Upam, da mi bo uspelo, a kdaj in kje - bomo videli. Zdaj je zdravje najpomembnejše, razmišljam le o družini in skupnem druženju. S Celjem trenutno ni ničesar. Pravkar smo zgradili hišo v drugem delu Slovenije, rad bi malo živel v njej. Vsekakor bom še naprej delal in poskušal ostati pri svojem športu,« je pojasnil Zorman, ki je v karieri kot igralec štirikrat osvojil ligo prvakov, enkrat tudi s Kielcami.