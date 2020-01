Kljub 15 obrambam je ostal z občutkom, da je soigralce pustil na cedilu

Ste že kdaj dali tako veliko intervjujev za toliko različnih medijev v tako kratkem času?

Slovenska vrata so zelo varna, ko je v njih Klemen Ferlin. FOTO: Reuters

Malmö – Slovenija ima poinspet vratarja, na katerega se lahko zanese v lovu na visoke cilje na velikih tekmovanjih.e proti Poljski zbral 12 obramb, proti Švedski 11, proti Švici 13 in nazadnje proti Islandiji 15. Kljub temu je imel občutek, da je odigral slabo tekmo, kar pomeni, da so tudi v njem še rezerve pred tekmo z Madžarsko.Nikdar, tudi v ligi prvakov ne. Res ste radovedni. To je moja prva takšna izkušnja, a sem po štirih tekmah že kar navajen.Ni mi težko. Če zmagamo, mi je prav luštno. Tako kot popiti kakšno pivo po tekmi. Ob porazih, sploh če se zgodijo proti ekipam, ki bi jih moral premagati, je malce težje, priznam.Osebno nisem zadovoljen s svojo današnjo predstavo. Nisem bil pravi, lahko bi se tudi zgodilo, da bi zaradi mene izgubili. To bi bilo zelo slabo. Imam občutek, da sem moštvo pustil na cedilu. Vsi soigralci od mene pričakujejo, da bom v težkih trenutkih ubranil kakšno žogo. Vem, da sem tega zmožen, vem, da lahko, ampak moram delati na tem, da bom stoodstoten od začetka do konca in da bom formo dvigoval skozi celotno prvenstvo.Številka je v redu, ampak bilo je tudi veliko več strelov kot na drugih tekmah. Veliko je bilo takšnih, ko sem bil na žogi, pa je šla notri. Takrat sem najbolj jezen nase.Ja, glede na zadnjo tekmo gotovo.Taki imenovani »power bank« (prenosni napajalnik; op. p.). Imam že dva, ne potrebujem še enega. Naj ga dobijo še drugi.Upam, da se ne bo. Iz tekme v tekmo smo bolj uigrani, bolje nas pozna Ljubo (selektor Ljubomir Vranješ; op. p.). Res se je danes zgodil manjši padec, ampak lahko se nadejamo še boljših predstav. Nismo bili na 100 odstotkih, pa smo vseeno premagali Islandce, ki so se izkazali za odlično ekipo. Premagali so Dance, niso kar tako.Hitro lahko gredo stvari narobe. Skandinavci igrajo vedno enako, ne popuščajo ne glede na rezultat. Mogoče smo v podzavesti mislili, da bodo utrujeni in da ne bodo zdržali, pa so. Res je, to je nek nauk za naprej.Tako kot ima on rad: čarovnik.Niti ne. Tudi oni se borijo za olimpijske kvalifikacije. Dokazali so, da so kakovostna ekipa. Zelo so močni, ne smemo jih podcenjevati in moramo iti na polno. Zdaj imamo mi Ljuba na svoji klopi, zato mislim, da nam bo uspelo.To boste pa morali vprašati naša orjaka, Boruta Mačkovška in Blaža Blagotinška. Jaz verjamem vanju.