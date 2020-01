Kljub poškodbi kapetan Kavtičnik ostaja z ekipo do konca

Slovenska rokometna reprezentanca, ki se dokazuje na evropskem prvenstvu na Švedskem, je ostala brez Vida Kavtičnika. Kapetana izbrane vrste, ki si je na ogrevanju pred obračunom s Švico natrgal mečno mišico leve noge, čaka tritedenska rehabilitacija.



"Zelo sem razočaran in žalosten, da ne bom mogel pomagati ekipi na igrišču na prihajajočih tekmah. Imel sem veliko željo, da bi igral v odličnem vzdušju, ki smo ga ustvarili v ekipi na tem evropskem prvenstvu. A ne glede na vse z ekipo ostajam do konca. Soigralce bom spodbujal po najboljših močeh. Verjamem v njih! Dokazali so že, da zmorejo nekaj velikega," je povedal Kavtičnik, ki bo ostal z ekipo, hkrati pa pod budnim očesom reprezentančne zdravniške in fizioterapevtske službe opravljal terapije.



Ob Kavtičnikovi odsotnosti bo znova prevzel kapetanski trak Jure Dolenec. Slovenska reprezentanca ima glede na postavo proti Švicarjem v drugem delu evropskega prvenstva na voljo dve menjavi. Vranješ dodatnih rokometašev na Švedsko zaenkrat ne bo vpoklical (na tekmovanju lahko nastopijo vsi igralci, ki so bili uvrščeni na širši seznam z 28 imeni). Kandidata za nastop na prvi tekmi drugega kroga sta mladi krožni napadalec Kristjan Horžen in Gašper Marguč. Selektor bo svojo odločitev sporočil v petek zjutraj.