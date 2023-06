Ko bo na Škofljici praznik, nobenemu favoritu ne bo lahko

V nadaljevanju preberite:

Če so bili hit sezone v ligi NLB rokometaši Krke, ki so ob vrnitvi med prvoligaše osvojili četrto mesto in si priigrali evropsko vstopnico, pa je v 1. B ligi podvig uspel Škofljici, ki je osvojila prvo mesto pred Ljubljano in se po 26 letih ponovno uvrstila med elito. Klub je v velikem vzponu, mladinci so državni prvaki, dobre izide so dosegli tudi v najmlajših selekcijah. Zgodba o ŠRD Škofljica je lahko vzor mnogim manjšim klubom v deželi in tudi večjim.

Kaj so ob velikem uspehu povedali predsednik kluba Tomaž Šnajdar, trener Sebastjan Obajdin in mladi zvezdnik škofljiške šole Jon Rot?