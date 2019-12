Zeleno luč je prižgala žena, ostalo je bila zgolj formalnost

Zreče

Ljubomir Vranješ je opravil prvi trening z rokometno reprezentanco.



Slovenci se bodo v začetku leta pomerili s Severno Makedonijo in Črno goro.



V Göteborg bodo odpotovali 8. januarja in dva dni kasneje igrali proti Poljski.

Ljubomir Vranješ je na novinarsko konferenco prišel v spremstvu predsednika RZS Franja Bobinca. FOTO: Uroš Hočevar

Šesterica pride 2. januarja

18

rokometašev je v četrtek začelo priprave na EP. Skupaj jih bo 24. Na EP jih bo šlo 16.

Ljubomir Vranješ je optimist ob začetku priprav na EP. FOTO: Uroš Hočevar

Ekipa mu je pisana na kožo

- Pa smo ga dočakali.je danes pripotoval iz Göteborga v tradicionalni tabor slovenske rokometne reprezentance v Zrečah in popoldne opravil prvi trening v sklopu priprav na evropsko prvenstvo. Prvi vtis je bil pri Švedu več kot spodbuden.»Končno sem tu, pred nami je veliko dela, časa pa malo, Moja želja je velika, ampak še bolj pomembno je, da jo imajo tudi igralci, od katerih je največ odvisno. V prvih stikih z njimi sem opazil, da smo na isti ladji, da ne bo eden veslal levo, drugi desno in tretji naravnost, ampak da bomo šli vsi v isto smer,« je v srbščini spregovoril Vranješ, ki je sicer bolj vešč angleščine, mešanica teh dveh jezikov pa bo način sporazumevanja med njim in reprezentanti. »Kdo ve, v katerem jeziku bom govoril, ko bom jezen, ampak upam, da se to ne bo zgodilo.«Kdo bo kapetan, še ni znano, kandidata stain. »O tem se bom pogovoril zin skupaj bova sprejela odločitev,« je Vranješ takoj pokazal, da bo poslušal tudi mnenje drugih, kar je mogoče manjkalo pri predhodnikuSlovenci bodo imeli na EP močno reprezentanco, resnih poškodb ni, še najbolj se bo poznala odsotnost. Prvi trening v celjski dvorani Zlatorog je v četrtek vodil pomočnik Zorman. Zbralo se je 18 igralcev, ki so potem odšli v Zreče, kjer bodo ostali do 8. januarja, ko bodo odpotovali v Göteborg.Najkasneje, 2. januarja, se bo pridružila četverica iz nemške bundeslige, ki jo jutri čaka zadnje letošnje kolo, to soiniz Hannovra,iz Kiela iniz Göppingena. Tudiinbosta v dogovoru z zvezo prišla šele dan po silvestrovem, ko se bo začel drugi del priprav.Takrat bo že znano, katerih 16 igralcev bo Vranješ odpeljal na euro v treh deželah. Odločitev naj bi namreč sprejel že v nedeljo zvečer, torej še pred obema pripravljalnima tekmama. V petek bo Slovenija v Slovenj Gradcu gostila Severno Makedonijo in v soboto v Trbovljah Črno goro. Čeprav pred določitvijo 16 izbrancev na delu ne bo videl Bombača, je Vranješ že potrdil, da bo član Szegeda med potniki na Švedsko, pa tudi, ki je imel težave s poškodbo, vendar ni nič hujšega, kar bi bodočega člana Barcelone oddaljilo od EP.Enajsti slovenski selektor ne bo zganjal revolucije, bo pa dal svoj pečat slovenski igri. »Nekatere stvari bom spremenil, vendar ne bo nič takšnega, s čemer bi imeli igralci takšnega kova težave,« Vranješ zaupa v sposobnost prilagajanja pri svojih rokometaših, ki povečini prihajajo iz močnih evropskih klubov.Na pripravah jih bo imel skupaj kar 24, kar je rekordno število. »Da smo že začeli z rekordom, je spodbudna stvar. Želel sem spoznati nekatere mlajše igralce, ki predstavljajo slovensko prihodnost. Nikomur pa ne bom dajal lažnega upanja, takoj bom jasno razdelil naloge in povedal, na koga računam na tej akciji. Z 2. januarjem se želim osredotočiti zgolj na 16 igralcev. Ostale ekipe jih imajo že nekaj časa.«Vranješ verjetno še nikdar ni odgovoril na toliko vprašanj v pol ure in sogovorniki so se lahko prepričali, da je vešč dialoga, spoštljiv in konkreten. Pa tudi duhovit, kar je pokazal, ko je razložil, kako je padla odločitev, da prevzame Slovenijo.»Najprej sem seveda vprašal ženo, nikakor si nisem želel, da bi mi zaklenila vrata, če bi šel brez njenega dovoljenja. Ko sem doma dobil zeleno luč, je bila samo še formalnost. Vsak trener si lahko šteje v čast, ko mu je zaupana skupina tako kakovostnih igralcev. Imam dober občutek, da se mi ta reprezentanca prilega skoraj kot rokavica,« je dejal Vranješ, ki je jasno odgovoril na vprašanje, ali ima Slovenija boljše igralce kot Madžarska, s katero je lani Slovence prikrajšal za nastop na SP: »Slovenija je boljša od Madžarske. O tem ni dvoma.«Verjetno bo to morala dokazati tudi na igrišču, če se želi dokopati olimpijskih kvalifikacij. Te niso nujnost, velika želja pač. Prvi cilj je preboj v drugi del, ki bo v Malmöju.