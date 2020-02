Kodeljevo ostaja uročeno za krimovke

Ljubljana

Krim Mercator je moral na Kodeljevem priznati premoč Brestu.



Za Francozinje je deset golov dosegla naša legionarka Ana Gros.



V soboto bodo Slovenke gostovale v Podgorici pri Budućnosti.

Krim ni mogel presenetiti Francozinj. FOTO: Voranc Vogel

Danka in Grosova odbili napad

Krim Mercator : Brest 25:29 (12:16) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 1200, sodnici Praštalo in Balvan (BiH).

Krim Mercator: Mamić (1 obramba), Vojnović (10); Kojić 1, Bon Brzin, Klobučar, Abina, Žabjek 2, Rebičova 1, van Kreij 4, Klemenčič, Zulić 3, Ljepoja 3, Varagić 5 (4), Vučko, Snopova 2, Mavsar 4 (1); Brest: Toft (14 obramb), Quiniou (0); Mauny 1, Tissier 1, Gros 10 (2), Kobylinska 2 (1), Gullden, Lassource 6, Minevskaja, Fofana, Niakate 5, Pop-Lazić, Foppa 1, Coatanea 2, Jarrige, Mangue 1; sedemmetrovke: Krim 6 (4), Brest 3 (3); izključitve: Krim -, Brest 2.



Druga izida v skupini 2 – Györ : Budućnost 26:24 (Kurtović 7, Amorim 5; Radičević 10, Lazović 3), Sävehof : Valcea 17:23 (7:15; Mortensen 4; Liščević 5).



Györ 6 5 1 0 188 : 148 11 +40

Brest 6 5 1 0 186 : 159 9 +27

Budućnost 6 3 0 3 158 : 157 6 +1

Valcea 6 2 0 4 140 : 140 4 0

Sävehof 6 1 0 5 141 : 175 2 -34

Krim Mercator 6 1 0 5 139 : 173 2 -34



Pari prihodnjega kola, sobota: Valcea – Györ (15), Budućnost – Krim Mercator (19), nedelja: Brest – Sävehof (19).

10

golov iz 13 poskusov je za Brest dosegla slovenska reprezentantka Ana Gros.

Krimovke so še brez domače zmage v tej sezoni lige prvakinj. FOTO: Voranc Vogel

Vrnitev Mavsarjeve za zdaj začasna

- Peta domača tekma v ligi prvakinj in peti poraz rokometašic Krima Mercatorja. Brest z desetkratno strelkoje bil previsoka ovira za Ljubljančanke, ki so bile konkurenčne do uvodnih minut drugega polčasa, nato pa popustile in si že skoraj zaprle vrata četrtfinala. So pa pokazale precej boljšo igro kot teden prej v Romuniji in niso poceni prodale kože.Po osmih mesecih in prvič v sezoni se je na igrišče vrnila, ki je na levem krilu zakrpala vrzel ob odsotnosti. Prvič po poškodbi, zaradi katere je izpustila SP, je zaigrala tudi najboljša Krimova strelka v prvem delu, a prisilni počitek je pustil posledice, prva strela ji je vratarkaubranila. Slovenske prvakinje so prvi gol dosegle šele po 5 minutah in 27 sekundah, ko je zadela Julija Snopova za 1:3.Kljub zapravljeni 7-metrovki je kmalu strelski post končala Mavsarjeva, njen drugi gol je pomenil znižanje na 6:9 (18. minuta). Toda krimovke, ki so drugi del sezone začele z visokim porazom v Valcei (16:31), še niso našle prave forme. Trenerje pri 6:11 zahteval minuto odmora, že prej je v vrata postavil mladonamesto nerazpoloženeIgra je počasi dobila rep in glavo, po obrambi Vojnovićeve je obetavna reprezentantkalepo zadela za 8:11 in izsilila izključitev. Ko je občinstvo spet oživelo in začutilo možnost za zasuk, je stvari v svoje roke vzela kapetanka slovenske reprezentance in že druga strelka LP Grosova ter s tretjim in četrtim zadetkom spet utišala tribuni ter obnovila rekordno prednost plus 5 (14:9).Razlika štirih golov med odmorom je bila gleda na videno še kar znosna za Ljubljančanke, ki so veliko bolje odprle drugi polčas, prepolovile zaostanek, nakar je Mavsarjeva ukradla žogo in zdrvela v napad za minus 1 (15:16). Spet je bilo vse odprto. Napad za izenačenje po obrambi Vojnovićeve se je izjalovil, Toftova je odbila strelain Mavsarjeve, nakar je levico spet sprožila Grosova ter z dvema goloma odbila slovensko ofenzivo.Bila je tudi zadnja resna, po 40 minutah je bilo že 16:22 in vse bolj jasno je bilo, da Krim ne bo premagal uroka svoje dvorane in bo na Kodeljevem vpisal še peto ničlo. Doslej edini zmagi je dosegel v gosteh na Švedskem in Češkem. Nekaj upanja na drugačen razplet je bilo osem minut pred koncem, ko je Varagičeva zadela s 7 metrov za 22:25 in je imel Krim napad, ki pa je trajal predolgo, kar so s hitrim golom kaznovale Francozinje in potem prišle do nove zmage, s katero so se na vrhu izenačile z Györom ter ohranile resne možnosti za nastop na sklepnem turnirju.»Ni bila lahka tekma, nikakor se nismo mogle dovolj odlepiti, da bi bile prepričane o zmagi. Krim je bil blizu in ves čas nevaren, morda bi morale večkrat kreniti v nasprotni napad. Vseeno sem zadovoljna, ker smo tekmo precej varno pripeljale do konca. Najbolj pomembni sta dve točki, vesela sem,« je povedala Grosova, ki je imela učinek 10 golov iz 13 strelov. Tekmice je pohvalila: »Borile so se, predstava je bila veliko boljša kot v Romuniji. Krimu privoščim, da do konca tekme pride do kakšne zmage, samo ne proti nam.«Mavsarjeva je bila ob koncu precej izmučena. »Najprej rabim malo zraka. Pozna se, da dolgo nisem bila v resnem procesu vadbe. Bi pa lagala, če bi rekla, da ni pasalo spet malo metati na gol. Takšna je bila pač situacija, Polona ne more igrati (težave z ahilovo tetivo; op. p.), jaz pa sem bila na razpolago in še vedno v sprejemljivi formi,« je tudi med premorom športno živela Mavsarjeva.Ni hotela reči, ali je vrnitev dolgoročne narave: »Recimo, da je to začasna rešitev do konca sezone, potem pa bomo videli.« Igro Krima je ocenila kot dobro, Brest je realno močnejši. »Je eden od kandidatov celo za osvojitev naslova. Mene veseli, da smo prikazali veliko boljšo igro kot pred tednom v Valcei. To je spodbuda za naprej.«