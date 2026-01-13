Koga bo selektor Zorman odpeljal na evropsko prvenstvo?

Jutri bo slovenska rokometna reprezentanca Pariz, kjer so opravili zadnji del priprav, zamenjala za Oslo, kjer se za Slovence v petek prvenstvo začenja zares. Med pripravami so imeli obilico smole s poškodbami, boli predvsem odsotnost Aleksa Vlaha, zadnji je odpadel vratar Klemen Ferlin, ki ima prav tako zdravstvene težave.

V torkovem popoldnevu je slovenska izbrana vrsta v francoski prestolnici še zadnjič trenirala, nato pa je selektor Uroš Zorman določil 18 igralcev, ki bodo v sredo dopoldne odpotovali na sever Evrope. To so krilni igralci Tim Cokan, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičič, zunanji igralci Timotej Grmšek, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Andraž Makuc, Domen Makuc, Tarik Mlivić in Domen Tajnik, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Stefan Žabić ter vratarja Jože Baznik in Miljan Vujović.

Poleg Ferlina, ki v zadnjih dneh zaradi bolečin v zgornjem delu noge ni mogel trenirati in se je v Slovenijo vrnil na dodatne preiskave, bosta izmed rokometašev, ki so zaključili priprave v Franciji, na morebiten klic selektorja v domovini čakala Janez Guček in Uroš Knavs.

Slovenija bo pogrešala Ferlina med vratnicama. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Za nastope na tekmovanju lahko namreč vsaka reprezentanca prijavi do 20 igralcev, izmed katerih jih ima na posamezni tekmi pravico nastopiti 16. Reprezentance lahko v prvem, drugem in finalnem delu sežejo tudi po dveh menjavah in sicer tako, da katerega koli rokometaša iz prijavljene dvajseterice nadomestijo z rokometašem, ki je bil pred časom uvrščen na širši seznam kandidatov za nastop, na katerem je 35 imen.

EVROPSKO PRVENSTVO 2026, PRVI DEL, SKUPINA D (Oslo, Norveška)

1. krog, petek, 16. januar ob 18.00:

SLOVENIJA: ČRNA GORA (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

2. krog, nedelja, 18. januar ob 20.30:

ŠVICA : SLOVENIJA (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

3. krog, torek, 20. januar ob 20.30:

SLOVENIJA: FERSKI OTOKI (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)