  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Koga bo selektor Zorman odpeljal na evropsko prvenstvo?

    Slovenski rokometni selektor je določil 18 rokometašev, ki odhajajo na evropsko prvenstvo. Kot zadnji je odpadel Klemen Ferlin.
    Blaž Janc bo kapetan in glavni adut slovenske reprezentance. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Galerija
    Blaž Janc bo kapetan in glavni adut slovenske reprezentance. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Š. R.
    13. 1. 2026 | 19:35
    13. 1. 2026 | 19:36
    2:40
    A+A-

    Jutri bo slovenska rokometna reprezentanca Pariz, kjer so opravili zadnji del priprav, zamenjala za Oslo, kjer se za Slovence v petek prvenstvo začenja zares. Med pripravami so imeli obilico smole s poškodbami, boli predvsem odsotnost Aleksa Vlaha, zadnji je odpadel vratar Klemen Ferlin, ki ima prav tako zdravstvene težave.

    V torkovem popoldnevu je slovenska izbrana vrsta v francoski prestolnici še zadnjič trenirala, nato pa je selektor Uroš Zorman določil 18 igralcev, ki bodo v sredo dopoldne odpotovali na sever Evrope. To so krilni igralci Tim Cokan, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičič, zunanji igralci Timotej Grmšek, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Andraž Makuc, Domen Makuc, Tarik Mlivić in Domen Tajnik, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Stefan Žabić ter vratarja Jože Baznik in Miljan Vujović.

    Poleg Ferlina, ki v zadnjih dneh zaradi bolečin v zgornjem delu noge ni mogel trenirati in se je v Slovenijo vrnil na dodatne preiskave, bosta izmed rokometašev, ki so zaključili priprave v Franciji, na morebiten klic selektorja v domovini čakala Janez Guček in Uroš Knavs.

    Slovenija bo pogrešala Ferlina med vratnicama. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    Slovenija bo pogrešala Ferlina med vratnicama. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

    Za nastope na tekmovanju lahko namreč vsaka reprezentanca prijavi do 20 igralcev, izmed katerih jih ima na posamezni tekmi pravico nastopiti 16. Reprezentance lahko v prvem, drugem in finalnem delu sežejo tudi po dveh menjavah in sicer tako, da katerega koli rokometaša iz prijavljene dvajseterice nadomestijo z rokometašem, ki je bil pred časom uvrščen na širši seznam kandidatov za nastop, na katerem je 35 imen.

    EVROPSKO PRVENSTVO 2026, PRVI DEL, SKUPINA D (Oslo, Norveška)

    1. krog, petek, 16. januar ob 18.00:

    SLOVENIJA: ČRNA GORA (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

    2. krog, nedelja, 18. januar ob 20.30:

    ŠVICA : SLOVENIJA (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

    3. krog, torek, 20. januar ob 20.30:

    SLOVENIJA: FERSKI OTOKI (prenos na TV Slovenija 2 in TV Arena Sport)

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Olimpijski komite Slovenije

    Po rokometnem porazu Bobinac želi ostati na čelu olimpijske družine

    Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je napovedal, da se bo ob koncu leta potegoval za nov mandat na čelu OKS.
    13. 1. 2026 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

    Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo na evropsko prvenstvo odpotovala v sredo. Poškodovanih je devet reprezentantov.
    13. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Od znanca je goljuf izmamil 12.000 evrov

    Prevarant, ki je obljubljal oplemenitenje sredstev, je po višjem sodišču pogorel tudi na vrhovnem.
    13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Škandal pred EP: znana makedonska sodnika zalotili pri goljufanju

    Evropska rokometna zveza je zaradi prirejenih testov telesne pripravljenosti izločila Nikolova in Načevskega s seznama za bližnje evropsko prvenstvo.
    Peter Zalokar 12. 1. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zormanovi borci popravili vtis: z lepo popotnico v Oslo

    Po porazu proti Islandiji so slovenski rokometaši zanesljivo premagali Avstrijo in zasedli tretje mesto na turnirju v Parizu. Blaž Janc: Hvala za spektakel.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    slovenska rokometna reprezentancaSlovenijaEP v rokometuRokometna reprezentancaUroš ZormanRZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Sloviti Janne Ahonen pred velikim izzivom: mika ga izjemen rekord

    Legendarni Finec, ki se je v zgodovino vpisal kot eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, se bo preizkusil še v hitrostnem smučanju.
    Miha Šimnovec 13. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zahodni breg

    Izraelske oblasti odredile rušenje igrišča v begunskem taborišču

    Če bodo nogometno igrišče porušili, bodo uničili sanje in prihodnost otrok, saj v taborišču pri Betlehemu ni prostora za igro.
    13. 1. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Olimpija izkoristila darilo Manrese, znova so v igri za četrtfinale

    Košarkarji Cedevite Olimpije v boju za drugo mesto v evropskem pokalu še niso rekli zadnje, z dobro predstavo so premagali Neptunas s 104:85.
    13. 1. 2026 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Iran

    Trump pozval protestnike, naj vztrajajo na ulicah

    Pomoč je na poti, je zagotovil ameriški predsednik in s tem znova povzročil ugibanja o možnosti vojaškega posredovanja.
    Barbara Kramžar 13. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Koga bo selektor Zorman odpeljal na evropsko prvenstvo?

    Slovenski rokometni selektor je določil 18 rokometašev, ki odhajajo na evropsko prvenstvo. Kot zadnji je odpadel Klemen Ferlin.
    13. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Olimpija izkoristila darilo Manrese, znova so v igri za četrtfinale

    Košarkarji Cedevite Olimpije v boju za drugo mesto v evropskem pokalu še niso rekli zadnje, z dobro predstavo so premagali Neptunas s 104:85.
    13. 1. 2026 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Iran

    Trump pozval protestnike, naj vztrajajo na ulicah

    Pomoč je na poti, je zagotovil ameriški predsednik in s tem znova povzročil ugibanja o možnosti vojaškega posredovanja.
    Barbara Kramžar 13. 1. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Koga bo selektor Zorman odpeljal na evropsko prvenstvo?

    Slovenski rokometni selektor je določil 18 rokometašev, ki odhajajo na evropsko prvenstvo. Kot zadnji je odpadel Klemen Ferlin.
    13. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo