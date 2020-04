Konec decembra za evropsko rokometno žezlo

Ljubljana - Podobno kot pri številnih dogodkih bodo tudi rokometaši s svojimi privrženci ostali brez tradicionalne letne predstave, kölnskega finalnega turnirja najboljših štirih moštev lige prvakov. Že hitro je bilo po širitvi koronavirusa jasno, da v običajnem terminu druge polovice maja tekmovanja ne bo mogoče izvesti, pri vodstvu Evropske rokometne zveze so razmišljali o 22. in 23 . avgustu, zdaj pa so uradno potrdili novo preložitev – turnir v dvorani Lanxess, z 20.000 sedeži največji v srednjeevropskem prostoru, bo 28. in 29. decembra.



Sicer pa so se moštva, med njimi tudi slovenski prvak Celje Pivovarna Laško, za zdaj ustavila prav pred izločilnim delom sezone. V osmini finala se bodo Celjani pomerili s favoriziranimi Kielcami, pri katerih igra tudi slovenski reprezentant Blaž Janc, iz vodstva tekmovanja in evropske zveze pa še niso razgrnili novih datumov tekem v Zlatorogu in na Poljskem.