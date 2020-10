Korona preprečila derbi, Jeruzalem ob boku vodilnim

Ljubljana

V Taboru so bili boljši gostje iz Slovenj Gradca. FOTO: Anamarija Valentina Dajnko/RK Maribor Branik

Ljubljanski derbi Slovanu

Ljubljana ni mogla preprečiti zmage Slovana na Galjevici. FOTO: RD Slovan

golov je za Jeruzalem dosegel Bojan Čudič

Ducat golov Čudiča

golov je za Jeruzalem dosegel Bojan Čudič

Izidi 5. kola lige NLB – Maribor : Slovenj Gradec 26:30 (10:16; Sok 10, Žabić 5, Rakita in Budja po 3), Ljubljana : LL Grosist Slovan 26:30 (12:16; Lukman 6, Šiško in Stopar po 4; Slatinek Jovičić Martinovič 5, Sanković 4), Krka : Jeruzalem Ormož 27:28 (14:16; Kukman 5, Bevec in Klemenčič po 4; Čudič 12, Žuran in Bogadi po 4); preloženo: Celje Pivovarna Laško – Trimo Trebnje, Riko Ribnica – Koper, Butan plin Izola : Urbanscape Loka, Gorenje – Dobova;

vrstni red: Celje Pivovarna Laško (-1 tekma), Jeruzalem Ormož in Trimo Trebnje (-1) po 8, Gorenje (-2), Maribor in Slovenj Gradec po 6, Riko Ribnica (-1) 4, Butan plin Izola (-1) in Ljubljana po 3, Koper (-1), Loka (-2), Krka in Slovan po 2, Dobova (-1) 0;

strelci: Sok (Maribor) 41, Čudič (Jeruzalem) 35, Slatinek Jovičić (Slovan) 30, Hebar (Jeruzalem) 27, Kocbek (Jeruzalem) in Miklavec (Izola) po 25, Kukman (Krka) 24, Novak (Celje) in Cvetko (Slovenj Gradec) po 23 ...

- Trdovratni koronavirus vse močneje kroji spored državnega prvenstva v rokometu in ogroža njegovo regularnost. Konec tedna so bile odigrane samo tri tekme 5. kola v ligi NLB od predvidenih sedmih, iz preventivnih razlogov je bil preložen tudi današnji derbi vodilnih in neporaženih ekip Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega.Težko pričakovanega srečanja med branilci naslova iz Celja in ambicioznimi gosti s trenerjem, ki so se uvrstili v skupinski del evropske lige, ni bilo zaradi suma okužbe s covidom-19 pri enem izmed gostujočih igralcev. Ta je bil v stiku z okuženo osebo, opravil je test, vendar rezultata še ni bilo, zato sta se moštvi odločili preložiti tekmo. Kasneje se je izkazala, da je bil test negativen.Celjani nikakor nočejo v karanteno, saj so aktivni v ligi prvakov. Čez devet dni bodo gostovali v Veszpremu, potem bosta sledili ključni tekmi v boju za osmino finala proti Zagrebu in Motorju iz Zaporožja. Tudi Trebanjci se bojijo, da bi jim ples v evropski ligi, začeli naj bi ga 20. t. m. pri Rhein-Neckarju, pokvaril virus.V zdesetkanem 5. kolu so se novih točk veselili Slovenj Gradec, Slovan in Jeruzalem. Prvi je bil uspešen na težkem gostovanju v Mariboru (30:26), kjer tudi deset golov domačega kapetanani bilo dovolj za zmago. Pri gostih, ki jih voditain, je osem zadetkov zbralSobota je postregla z dolgo pričakovanim ljubljanskim derbijem med novincema Ljubljano in Slovanom. Na Galjevici ni bilo gledalcev, ki so lahko prek spletnega prenosa videli zmago bolj tradicionalnega tekmeca Slovana s 30:26. Kodeljevčani so vpisali prvi par točk v sezoni., sin trenerja Gorenja, je dosegel 11 golov. »Znašli smo se v situaciji, ko smo enostavno morali zmagati. Fantje so pokazali največ, česar so sposobni, za kar jim čestitam,« je malce odleglo trenerju, ki je ugnal nekdanjega Slovanovega trenerjaNajbolj napeto je bilo v Novem mestu. Korona za zdaj ne pride do živega Jeruzalemu, ki v času trgatve igra kot prerojen. To posebej velja za veteranain, ki sta bila najbolj zaslužna za zmago Jeruzalema z 28:27 proti Krki. Čudič je v Marofu dosegel 12 golov, na petih tekmah pa 35. Na vrhu lestvice strelcev ostaja Sok z 41. »Čestitke fantom za zmago. Tekmo smo dobro odprli in kontrolirali napad vse do štiridesete minute. Potem smo z nekaj nervoze gostiteljem dali možnost, da so se v končnici približali, a smo ohranili trezne glave, izkoristili naše izkušnje in tekmo dobili,« je bil zadovoljen trenerki je edini poraz doživel v Trebnjem.Srečanja Ribnica – Koper, Izola – Loka in Gorenje – Dobova so bila že prej preložena zaradi koronavirusa. Na lestvici vodijo Celje, Jeruzalem in Trimo s po 8 točkami, brez poraza s tremi zmagami je Gorenje, ki je že nekaj časa v karanteni.