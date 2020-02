FOTO:Borbeni Krim do prve domače točke

Ljubljana

Nataša Ljepoja se je borila na črti. FOTO: RK Krim

Tamara Mavsar se je uspešno vrnila na igrišča. FOTO: RK Krim

Krim Mercator : Valcea 28:28 (13:12) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 1118, sodnici Lidacka in Lesiak (Poljska).

Krim: Vojnović (12 obramb), Mamić (1); Kojić, Bon Brzin, Klobučar, Žabjek, van Kreij 8, Gjerek, Cerovak, Klemenčič 3, Zulić 3 (1), Ljepoja 1, Varagić 7 (3), Vučko, Snopova 1, Mavsar 5 (2); Valcea: Dumanska (6 obramb), Batinović (3), Ciuca (0); Da Silva 2, Trifunović 2, Elghaoui, Bacaoanu, Lopez 4, Norgaard 2 (1), Florica 1, Glibko, Zamfirescu 1, Liščević 2, Badea 1, Stamin, Gonzalez 7; sedemmetrovke: Krim 7 (6), Valcea 2 (1); izključitve: Krim 6, Valcea 10; rdeči karton: Trifunović (60).



Drugi tekmi v skupini 2 – Sävehof : Budućnost 24:33 (17:15; Ekenman Fernis 9; Raičević 8, Jauković 6, Lazović 4), Brest : Györ danes.



Györ 7 6 1 0 217 : 168 13 +49

Brest 7 6 1 0 217 : 181 13 +36

Budućnost 8 5 0 3 221 : 209 10 +12

Valcea 8 2 1 5 188 : 197 5 -9

Krim Mercator 8 1 1 6 195 : 231 3 -36

Sävehof 8 1 0 7 187 : 239 2 2 -52

Uroš Bregar je praznoval rojstni dan. FOTO: RK Krim

- Konec tedna sta bila na evropski sceni uspešna Krim Mercator in Gorenje. Krimovke so proti romunski Valcei osvojile prvo točko v glavnem delu lige prvakinj in prvo točko v sezoni v domači dvorani na Kodeljevem. Pred 1100 navijači je bilo 28:28.V ekipi slavljenca, ki je dopolnil 41 let, so se najbolj izkazale Nizozemka(8 golov),(7),(5) in mlada krožna napadalka(3) ter obetavna vratarka(12 obramb).Krimovke, ki so se znebile zadnjega mesta v skupini 2, so v razburljivi tekmi najprej zapravile vodstvo s štirimi goli (16:12), potem pa se v zadnjih petih minutah vrnile po zaostanku s 24:26. Zadnji zadetek na tekmi je s sedmih metrov štiri sekunde pred koncem dosegla hladnokrvna Varagićeva.Krim bo konec tedna gostoval v Brestu pri ekipi, za konec evropske sezone pa bo 7. marca gostil Budućnost. Možnosti za preboj v četrtfinale so namreč minimalne. Ljubljančanke bi potrebovale dve zmagi, Valcea pa doma ne bi smela premagati zadnjeuvrščeni Sävehof.Krim je z osvojeno točko več kot popravil vtis s tekme v Romuniji, kjer je bilo konec januarja 31:16 za Valceo. »Rezultat je bil na koncu zadovoljiv za obe ekipi, imeli smo sicer možnosti za obe točki, a hitra izključitev Nine Žabjek je končnico obrnila nekoliko drugače. Po vodstvu s 16:12 smo se prepočasi vračali v obrambo, kar so Romunke z odličnimi igralkami takoj izkoristile,« je povedal trener Bregar.Mavsarjeva je dodala: »Vesela sem, ker se po zaostanku s tremi zadetki (4:7; 17. minuta; op. p.) nismo predale. Odlično smo se pobrale in povedle, a nekaj naših napak je pripeljalo do izenačenja. Upam, da bomo na zadnji domači tekmi proti Budućnosti pokazale še več in dosegle zmago.«