Krim je spet močan, odslej ne bo več štel vtis, temveč točke

Andrea Lekić je po desetih letih spet oblekla Krimov dres.

Foto Krim Mercator

11

tujk bo branilo barve Krima Mercatorja, pet Srbkinj, dve Francozinji, Nizozemka, Črnogorka, Hvatica in Brazilka

Bregarja zanimajo točke in lestvica

Uroš Bregar si obeta vrhunsko sezono. FOTO: Leon Vidic

Tjaša Stanko je najboljša slovenska igralka na Krimu. FOTO: Blaž Samec

Allison Pineau se je vrnila v Ljubljano. FOTO: Ljubo Vukelić

Krimovci se bodo vrnili na tribune. FOTO: Mavric Pivk

Derepasko, Jovanović, Lekić, Cvijić, Pineau, Krpež, Stanko ... Sliši se kot kakšen sprehod po (novejši) zgodovini Krima Mercatorja. Kar bi bilo kar na mestu v času, ko klub praznuje 20. obletnico osvojitve prvega evropskega naslova. Ampak omenjene gospe in gospodične predstavljajo tudi sedanjost in prihodnost močno okrepljene ekipe, ki želi na pota stare slave.insta leva in desna roka trenerjainse vračajo v ljubljansko jato, po porodniški je nazaj, po hujših poškodbah bodo kmalu nared kapetankain malce kasnejeNovinke so vratarka(Bra),(Hrv) in(Srb). V slačilnici so ostale prva vratarkain, tretja vratarka bo mlada. Nadvse spodobna in sposobna ekipa, ki ima na vsakem igralnem mestu vsaj dve kakovostni igralki, od tega najmanj eno izkušeno. Tega ni bilo že lep čas.Krim bo v tej sezoni paradni slovenski rokometni kolektiv, potem ko v moški konkurenci Slovenija prvič ne bo imela predstavnika v EHF ligi prvakov. V zadnjih letih je držal stik z najboljšimi, ampak preskoka mu ob pomanjkanju denarja, kar je botrovalo mnogim odhodom, ni uspelo narediti. Tokrat so ambicije (finance so zavite v tančico skrivnosti) večje, cilj je preboj med osmerico najboljših, želja prvi nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti.Krimovke so se na pripravah zbrale že 15. julija, torej skoraj dva meseca pred prvo tekmo, kar je razumljivo glede na to, koliko sprememb se je zgodilo od pomladi, ko je Krimu en sam gol zmanjkal za četrtfinale proti moskovskemu CSKA. Ta bo okrepljen s slovensko kapetankotudi tokrat tekmec Krima v ligi prvakinj, ob njem pa bodo v skupini še prvi favorit Györ, branilec naslova Kristiansand, danski Odense, francoski Metz, ambiciozni turški Kastamonu s še eno bivšo krimovkoin švedski Sävehof.Na Švedskem bo Krim 11. septembra začel novo evropsko sezono. Bazični del priprav bo opravil v Kranjski Gori, kjer ne bo olimpijk Ugolinove, Pineaujeve (obe Fra), Pletikosićeve (ČG) in Arenhartove.»Čaka nas veliko dela, najprej bomo preverili, v kakšnem stanju so prišle igralke s počitnic. Tudi zato smo začeli prej. Imamo visoke cilje, zanimajo me le točke in pogled na lestvico, višje v skupini bomo, lažji tekmeci nas čakajo v nadaljevanju,« želi odmeven rezultat narediti trener Bregar, ki ni več slovenski, ampak srbski selektor.Kar pet reprezentančnih varovank bo imel na Krimu, najbolj izkušena je Andrea Lekić, ki se v Stožice vrača po desetih letih. Vmes je igrala za velikane, kot so Györ, Vardar, CSM Bukarešta in Budućnost. Poškodba je preteklost, vse poletje je garala, da bi se pri 33 letih pokazala v najboljši formi.»Občutki so odlični, cilji visoki, kar je tudi prav. Zavedam se, da je skupina težka, a če želiš priti na vrh, ne moreš izbirati poti. Težke tekme so dobre za napredek ekipe in tudi za navijače, ki jih pričakujemo v velikem številu. Največji izziv mi predstavlja Györ,« je priznala ljubljenka krimovcev Lekićeva, ki je prav z Madžarkami leta 2013 osvojila edini naslov v ligi prvakinj.