Slovenke bi v Tivoliju tekle, Črnogorke hodile

Pet tekem, pet porazov, zadnji je bil najbolj boleč, a zdaj je čas za prvo zmago, v en glas pravijo v rokometnem klubu Krim OTP Group Mercator pred sobotnim dvobojem s starimi znanci iz Budućnosti v dvorani Tivoli (18.00). Lažje reči kot storiti. Ljubljančanke bodo v 6. kolu EHF lige prvakinj morale predvsem izboljšati igro v obrambi. Prav na tem so delali v tem tednu od poraza pri Borussii Dortmund, kjer so prejeli kar 37 golov.

»Imamo drugo najmlajšo ekipo med 16 v ligi prvakinj, naše igralke so v povprečju stare 23,7 leta, kar 13 jih ni dopolnilo 24 let,« je z zgovornim statističnim podatkom postregel vodja ekipe Jaka Kravanja. »Mladost nas tepe, nimamo dovolj izkušenj. V Nemčiji je bila prva zares pomembna tekma, na kateri smo si obetali prvi točki, a dekleta so podlegla pritisku. V napadu najdemo rešitve, težave izvirajo iz obrambe. Ta teden smo dali poudarek stabilnosti,« želi trener Rasmus Poulsen učvrstiti obrambni blok.

Krim je predstavil pričakovanja pred sobotno tekmo. FOTO: P. Z.

Od slednjega je tudi odvisna prva vratarka Maja Vojnović. »Težave imamo v obrambi, prav vse igralke v polju in vratarke moramo narediti nekaj več, bolj zaupati vase in druga v drugo. Malo nam manjka tiste pozitivne samozavesti. Dajemo po 30 golov, rezerve so v obrambi,« več pomoči pričakuje reprezentantka.

Najboljša strelka Budućnosti je Đurđina Jauković (27 golov), sledita Ivana Godec (23) in Jovana Skrobić (22), nekdanja krimovka Itana Grbić je pri 7 zadetkih. Trenerka je Maja Savić.

Klubu ne gre na roko, da bo uro in pol pred tekmo pod Šišenskim hribom štart teka na 10 km na Ljubljanskem maratonu, zato pozivajo navijače, da se na tekmo odpravijo prej in se izognejo bežigrajskim cestam. Tekma bo sicer v znamenju rožnatega oktobra in ozaveščanju o raku dojk, na svoj račun bodo prišli tudi starejši obiskovalci, ki jih čaka presenečenje.

Poulsen ima več kot dovolj podatkov o ekipi Budućnosti, ki je prejšnji teden prišla do prve zmage proti Soli iz Norveške (23:22). Še ena zanimiva statistika, Črnogorke so na dosedanjih petih tekmah dosegle le 112 golov, Krim 145, a so jih prejele 141, Krim kar 179, največ v ligi prvakinj.

Nina Zulić je desna roka trenerja Rasmusa Pousena. FOTO: RK Krim

Torej bomo gledali dvoboj dveh različnih slogov. »Če bomo imeli tekaško tekmo, bomo na boljšem, če bomo hodili, na slabšem. Na vsak način moramo tekmicam vsiliti naš ritem igre, sicer bo šlo na moč, v čemer smo slabši,« je razmišljal Danec, ki bo izkušnje črpal tudi iz dveh tekem proti Budućnosti v pripravljalnem obdobju: »Obakrat smo izgubili za dva, tri gole, toda obakrat hitro zaostali in potem prišli blizu.«

Debi za Angolko?

Da se bo tokrat zgodba zasukala, verjame kapetanka Nina Zulić. »V igri napredujemo, zdaj pa želimo potrditev v obliki prvih točk. Verjamemo v zmago in računamo, da bodo navijači naša osma igralka. Mislim, da si naša mlada ekipa zasluži podporo,« v Tivoli vabi Zulićeva, edina mama v ekipi, v kateri bi lahko debitirala Stelvia Pascoal, okrepitev na levem zunanjem položaju iz Angole, ki je nazadnje igrala za Rapid iz Bukarešte, začetek sezone pa izpustila zaradi poškodbe.