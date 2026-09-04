Krimovke po novem stavijo na mladostno energijo

Nova sezona, nova energija, novo upanje. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja stavijo na mladost, ko bodo danes ob 16. uri v Stožicah gostile CSM Bukarešto in tako začele novo, že 32. zaporedno poglavje v EHF ligi prvakinj. Novi trener Rasmus Poulsen ima na voljo veliko igralk, željnih dokazovanja med najboljšimi, ter nekaj bolj izkušenih, kakršne so nova kapetanka Nina Zulić, njeni reprezentančni kolegici Maja Vojnović, Ana Abina ter srbska vratarka Jovana Risović.

Krimova ekipa se podaja novim izkušnjam naproti. FOTO: Matej Družnik

V skupini B so poleg Romunk še Esbjerg (Dan), Ferencvaros (Mad), Brest (Fra), Borussia Dortmund (Nem), Sola (Nor) in Budućnost (ČG), v izločilne boje vodi šest mest, krimovke računajo predvsem na točke z Nemkami, Norvežankami in Črnogorkami, druge ekipe so realno premočne.

Ana Abina ostaja v Ljubljani. FOTO: Matej Družnik

Ekipo so zapustile francoski igralki Tamara Horaček in Grace Zaadi ter Sofie Bardrum-Larsen, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović, kariero je končala Tamara Mavsar. Vodstvo kluba je na pobudo športne direktorice Marte Bon z mesta trenerja odstavilo Žigo Novaka in na njegov položaj ustoličilo danskega strokovnjaka Poulsena.

Deja Ivanović se veseli novega izziva. FOTO: Matej Družnik

Prišle so Danki Anne With Johansen in Alberte Kielstrup Madsen, Avstrijki Eleonora Stanković in Andrea Barnjak ter Angolka Stelvia Pascoal.

»Prepričana sem, da bodo krimovke v novi sezoni drzne in pogumne ter v ponos klubu in mestu. Dejstvo je, da te mlade punce potrebujejo določen čas, na vodstvu kluba pa je, da jim vselej stoji ob strani. V obračunu proti najboljšim evropskim ekipam bodo prišli tudi težki časi, a prepričana sem, da bo ekipa ostala močna in povezana. V pripravljalnem obdobju so igralke že pokazale tisto, kar smo si želeli. Gre za ekipo, ki si želi napredka in kaže veliko željo, da je iz dneva v dan boljša,« je optimistična, a tudi realna direktorica Deja Ivanović.

Marta Bon je zadolžena za športni del v klubu. FOTO: Matej Družnik

»Pred nami je težka in zahtevna sezona, a verjamem v svoje soigralke. Imamo energijo in neko posebno vez ter smo pripravljene na sezono, polno izzivov,« pa je dodala Ana Abina.