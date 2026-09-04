  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Krimovke po novem stavijo na mladostno energijo

V soboto ob 16. uri bodo rokometašice Krima OTP Group Mercatorja začele novo sezono v EHF ligo prvakinj proti CSM Bukarešta. Spremenjena in pomlajena ekipa.
Maja Vojnović je prva vratarka. FOTO: Matej Družnik
Galerija
Maja Vojnović je prva vratarka. FOTO: Matej Družnik
Peter Zalokar
4. 9. 2026 | 16:00
2:43
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nova sezona, nova energija, novo upanje. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja stavijo na mladost, ko bodo danes ob 16. uri v Stožicah gostile CSM Bukarešto in tako začele novo, že 32. zaporedno poglavje v EHF ligi prvakinj. Novi trener Rasmus Poulsen ima na voljo veliko igralk, željnih dokazovanja med najboljšimi, ter nekaj bolj izkušenih, kakršne so nova kapetanka Nina Zulić, njeni reprezentančni kolegici Maja Vojnović, Ana Abina ter srbska vratarka Jovana Risović

Krimova ekipa se podaja novim izkušnjam naproti. FOTO: Matej Družnik
Krimova ekipa se podaja novim izkušnjam naproti. FOTO: Matej Družnik

V skupini B so poleg Romunk še Esbjerg (Dan), Ferencvaros (Mad), Brest (Fra), Borussia Dortmund (Nem), Sola (Nor) in Budućnost (ČG), v izločilne boje vodi šest mest, krimovke računajo predvsem na točke z Nemkami, Norvežankami in Črnogorkami, druge ekipe so realno premočne. 

Ana Abina ostaja v Ljubljani. FOTO: Matej Družnik
Ana Abina ostaja v Ljubljani. FOTO: Matej Družnik

Ekipo so zapustile francoski igralki Tamara Horaček in Grace Zaadi ter Sofie Bardrum-Larsen, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović, kariero je končala Tamara Mavsar. Vodstvo kluba je na pobudo športne direktorice Marte Bon z mesta trenerja odstavilo Žigo Novaka in na njegov položaj ustoličilo danskega strokovnjaka Poulsena.

Deja Ivanović se veseli novega izziva. FOTO: Matej Družnik
Deja Ivanović se veseli novega izziva. FOTO: Matej Družnik

Prišle so Danki Anne With Johansen in Alberte Kielstrup Madsen, Avstrijki Eleonora Stanković in Andrea Barnjak ter Angolka Stelvia Pascoal.

»Prepričana sem, da bodo krimovke v novi sezoni drzne in pogumne ter v ponos klubu in mestu. Dejstvo je, da te mlade punce potrebujejo določen čas, na vodstvu kluba pa je, da jim vselej stoji ob strani. V obračunu proti najboljšim evropskim ekipam bodo prišli tudi težki časi, a prepričana sem, da bo ekipa ostala močna in povezana. V pripravljalnem obdobju so igralke že pokazale tisto, kar smo si želeli. Gre za ekipo, ki si želi napredka in kaže veliko željo, da je iz dneva v dan boljša,« je optimistična, a tudi realna direktorica Deja Ivanović.

Marta Bon je zadolžena za športni del v klubu. FOTO: Matej Družnik
Marta Bon je zadolžena za športni del v klubu. FOTO: Matej Družnik

»Pred nami je težka in zahtevna sezona, a verjamem v svoje soigralke. Imamo energijo in neko posebno vez ter smo pripravljene na sezono, polno izzivov,« pa je dodala Ana Abina.

Sorodni članki

Šport  |  Rokomet
Krim Mercator

Nova kapetanka Krima: Ta sezona bo ostala v mojem srčku

Rokometna zvezdnica Nina Zulić napoveduje hitro, agresivno in borbeno igro ekipe v ligi prvakinj. V soboto v Stožicah s CSM Bukarešto.
Peter Zalokar 1. 9. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokomet

Deja Ivanović: Ekipa Krima je mlada, igriva in željna dokazovanja

V taboru rokometašic Krima potrebujejo čas in mir za uigravanje mlade ekipe tudi v težki ligi prvakinj.
Peter Zalokar 1. 9. 2026 | 11:45
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometna Evropa

Krimovke absolutne rekorderke, Celjani želijo v ligo prvakov

Naša vodilna ženska rokometna ekipa je med desetimi na stari celini z zagotovljenim nastopom v ligi prvakov tudi za sezono 2026/27. Celjani oddali prijavo.
11. 6. 2026 | 22:43
Preberite več
Šport  |  Rokomet
RK Krim

Menjava trenerja na Krimu, prihaja skandinavski strokovnjak

Želimo si hitrega, modernega in gledalcem všečnega rokometa, hkrati pa okolja, v katerem bodo mlade igralke lahko napredovale,« je povedala Marta Bon.
Peter Zalokar 25. 5. 2026 | 10:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
12. etapa

Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Arheologija

Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

Krim MercatorKrim OTP Group MercatorEHF liga prvakinjRK KrimDeja IvanovićStožiceCSM BukareštaRasmus PoulsenNina ZuličMaja VojnovičAna AbinaJovana RisovićMarta Bon

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Judo

Leila ponovila podvig svoje klubske kolegice Nike

Po Tomčevi se je z naslovom mladinske evropske prvakinje v Podgorici okitila tudi Leila Mazouzi.
Miha Šimnovec 4. 9. 2026 | 16:29
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Neodvisnost medijev

EBU in mednarodne novinarske organizacije pozivajo k zaščiti RTVS

Poudarili so, da Evropski akt o svobodi medijev od držav članic zahteva, da zagotovijo neodvisnost javnih medijev.
4. 9. 2026 | 16:07
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Krimovke po novem stavijo na mladostno energijo

V soboto ob 16. uri bodo rokometašice Krima OTP Group Mercatorja začele novo sezono v EHF ligo prvakinj proti CSM Bukarešta. Spremenjena in pomlajena ekipa.
Peter Zalokar 4. 9. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Ajdovski Incom tarča hekerskega napada

Proizvodnjo so začasno zaustavili ter izvedli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme.
4. 9. 2026 | 15:46
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Najbolj zaščiten ne bi smel biti funkcionar, ampak verodostojnost njegove funkcije

Bolj, ko je mandat javnega funkcionarja zaščiten, pomembnejša sta nadzor nad njegovim delom in odgovornost za njegova ravnanja.
Manja Pušnik 4. 9. 2026 | 15:46
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Krimovke po novem stavijo na mladostno energijo

V soboto ob 16. uri bodo rokometašice Krima OTP Group Mercatorja začele novo sezono v EHF ligo prvakinj proti CSM Bukarešta. Spremenjena in pomlajena ekipa.
Peter Zalokar 4. 9. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Ajdovski Incom tarča hekerskega napada

Proizvodnjo so začasno zaustavili ter izvedli pregled informacijskih sistemov in službene računalniške opreme.
4. 9. 2026 | 15:46
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Najbolj zaščiten ne bi smel biti funkcionar, ampak verodostojnost njegove funkcije

Bolj, ko je mandat javnega funkcionarja zaščiten, pomembnejša sta nadzor nad njegovim delom in odgovornost za njegova ravnanja.
Manja Pušnik 4. 9. 2026 | 15:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo