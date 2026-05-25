Menjava trenerja na Krimu, prihaja skandinavski strokovnjak

Želimo si hitrega, modernega in gledalcem všečnega rokometa, hkrati pa okolja, v katerem bodo mlade igralke lahko napredovale,« je povedala Marta Bon.
Rasmus Poulsen je novi trener Krima. FOTO: RK Krim
Peter Zalokar
25. 5. 2026 | 10:53
25. 5. 2026 | 11:12
2:12
A+A-

Čeprav so v rokometnem klubu Krim OTP Group Mercator vztrajno trdili, da zaupajo domačemu trenerju Žigi Novaku, so se naposled odločili za menjavo na čelu strokovnega štaba. Slovenske prvakinje bo v novi sezoni prevzel danski strokovnjak Rasmus Rygaard Poulsen.

Država se mora zavedati, kdo ustvarja reprezentante

Devetintridesetletni Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih, pred tem pa vodil romunsko Valceo, danski Ajax København in švedski Skövde, sodeloval pa je tudi s CSM Bukarešto. Prav tako ima za seboj izkušnje z reprezentančnega področja, saj je deloval v črnogorski reprezentanci ter v mladi reprezentanci Romunije in Slovaške.

Marta Bon verjame, bo Rasmus Poulsen dobra izbira za Krim. FOTO: Blaž Samec
»Rasmus Poulsen nas je prepričal s kombinacijo strokovnega znanja, sodobnega pristopa in jasne vizije razvoja ekipe. Želimo si hitrega, modernega in gledalcem všečnega rokometa, hkrati pa okolja, v katerem bodo mlade igralke lahko napredovale in imele vse pomembnejšo vlogo v ekipi,« je povedala Marta Bon, ki je v klubu zadolžena za športni del. Za poslovnega je pristojna direktorica Deja Ivanović

Krimovke dokončno brez izločilnih bojev lige prvakov

Žiga Novak ni več trener Krima. FOTO: Blaž Samec
Krimovke bodo tudi v naslednji sezoni igrale v EHF ligi prvakinj, v tej sezoni se jim ni uspelo prebiti v izločilne boje. »Vloga glavnega trenerja RK Krim predstavlja velik trenutek v moji karieri. Gre za klub z izjemno tradicijo in jasno identiteto, zato se zelo dobro zavedam pričakovanj in odgovornosti, ki prihajata s to funkcijo. Prihajam z velikim spoštovanjem do vsega, kar je bilo v klubu že ustvarjenega, obenem pa z jasno željo pomagati ekipi narediti korak naprej,« poudarja Rasmus Poulsen.

Pred njim so Krim vodili Žiga Novak, Ambros Martin in Dragan Adžić.

