Krim na Danskem lovi poker zmag

Že od šampionskih časov na začetku tisočletja se ni zgodilo, da bi rokometašice Krima Mercatorja v sezono EHF lige prvakinj vstopile s štirimi zmagami. Priložnost za to bodo imele jutri, ko bodo ob 16. uri gostovale pri Ikastu.

Po zmagah proti Lublinu, Esbjergu in Ferencvarosu je samozavest v ekipi Dragana Adžića na najvišji ravni. A tudi Danke so v odlični formi in se lahko pohvalijo s tremi zmagami, zato bo šlo za primat v skupini B.

»Krim Mercator je klub z bogato tradicijo, vedno je v evropskem rokometnem vrhu. Tudi letos imamo želje in ambicije, a iti moramo korak za korakom. Konec sezone je daleč in najbolj pomembno je, da je ekipa zdrava, da raste iz dneva v dan. To je ključ vsega,« je dejala izkušena Jovanka Radičević.

Krimovke so odlično vstopile v sezono. FOTO: RK Krim

Ikast, zadnji zmagovalec evropske lige, je v Evropi neporažen že na 12 tekmah zapored. V ekipi Kasperja Christensena sta najboljši strelki Čehinja Marketa Jerabkova in Norvežanka Ingvild Bakkerud.

Skupina B, danes: Ferencvaros – Rapid Bukarešta, Vipers Kristiansand – Esbjerg, Metz – Lublin (vse 18); jutri: Ikast – Krim Mercator (16).