Krim z minus 11, nov uspeh Gorenja

Ljubljana

Harma van Kreij je v odlični strelski formi. FOTO: Voranc Vogel

Brest : Krim Mercator 37:26 (19:14) Arena Brest, gledalcev 3770, sodnika Fremstad in Pedersen (Norveška).

Brest: Toft (7 obramb), Darleux (6), Fontaine (0); Mauny 1, Toublanc 2, Tissier 2, Gros 7 (3), Kobylinska 3, Gullden, Lassource 4, Lagattu 1, Minevskaja 4, Pop-Lazić 1, Foppa 8, Coatanea 4, Jarrige; Krim: Mamić (10 obramb), Vojnović (0); Kojić, Bon Brzin, Klobučar, Abina, Žabjek 1, van Kreij 6, Cerovak, Klemenčič 1, Zulić 2 (1), Ljepoja 3, Varagić 6, Vučko 3 (2), Snopova 1, Mavsar 4; sedemmetrovke: Brest 3 (3), Krim 5 (3); izključitve: Brest 4, Krim 10.



Druga izida v skupini 2 – Valcea : Sävehof 28:20, Budućnost : Györ večerna tekma.



Vrstni red: Györ in Brest po 15, Budućnost 10, Valcea 7, Krim 3, Sävehof 2; pari 10. kola, sobota: Györ – Valcea (16), Krim – Budućnost (19), nedelja: Sävehof – Brest (15).



Najboljše vabilo na Magdeburg

Miha Kavčič je dosegel devet golov za Gorenje. FOTO: Voranc Vogel

Gorenje : Ademar Leon 30:25 (13:14) Rdeča dvorana, gledalcev 1000, sodnika Leszczynski in Piechota (Poljska).

Gorenje: Taletović 1 (9 obramb), Husejnović; Celminš 2, Mazej, Tajnik 2, Matanović 1, Levc, Šol, Miklavčič 1, Verdinek 7 (6), Grmšek 1, M. Kavčič 9, A. Kavčič 6, Okleščen, Bojanić; Ademar Leon: Patotsky, Slavić; Marchan, Lopez 5 (3), Feuchtmann 2, Carou 2, Lučin 4, Martinez, Vieyra 1, Lawrence 1, Sanchez, Fernandez 1, Marques 1, Perez 5, Carrillo 2 (1), Casqueiro 1; sedemmetrovke: Gorenje 6 (6), Ademar Leon 4 (4); izključitve: Gorenje 10, Ademar Leon 10; rdeči karton: Matanović (29).



Drugi izid v skupini C – Magdeburg : Nantes večerna tekma.



Vrstni red: Magdeburg 6, Nantes in Gorenje po 4, Ademar Leon 0; para 5. kola, 18. marca: Gorenje – Magdeburg (18.30), 21. marca: Ademar Leon – Nantes.



- Krimovke, ki jim je v Franciji dobrodošlico izrekla njihova bodoča soigralka, niso bile kos favoritinjam iz Bresta, svoje je opravila tudi dolga vožnja z avtobusom na severovzhod Francije (1900 km). Kljub temu je bil začetek spodbuden, po 10 minutah je bil izid 8:6,pa je zapravila sedemmetrovko za minus 1.Potem je kakovost gostiteljic, pri katerih je najboljša strelka, vse bolj prihajala do izraza, in med odmorom je bila razlika že pet golov, na koncu pa 11 (37:26). Nizozemkaje bila že tretjič zapored najboljša strelka Krima, največ dodane prednosti za slovenske prvakinje pa je prinesla mlada, od katere trenerveliko pričakuje v prihodnosti. Tokrat se je opogumila in z razdalje dosegla tri od svojih petih golov v sezoni.Ljubljančanke so četrtič zapored igrale v glavnem delu lige prvakinj, na preboj med osmerico pa čakajo od leta 2014. Evropsko sezono bodo sklenile v soboto, ko bodo na Kodeljevem gostile Budućnost in želel vpisati prvo domačo zmago. Ta bi jim zagotovila 5. mesto v skupini in 10. v Evropi, kar je več, kot je bilo mogoče pričakovati od povsem prenovljene ekipe po odhodu večine nosilk igre.»Zaradi dolgega potovanja smo imeli le en pravi trening, kar je premalo za pripravo na močne nasprotnike, kot je Brest. Domača zasedba je dokazala kakovost, a verjamem, da bi brez številnih napak v napadu lahko bili bolj konkurenčni. Želeli smo se boriti, a preprosto nismo imeli dovolj moči. Proti Valcei smo pokazali, kaj lahko dosežemo, če imamo dovolj čas za pripravo,« na boljšo predstavo proti Črnogorkam računa trener Bregar.Veliko boljše volje je bil velenjski strateg, potem ko je njegova ekipa z istim rezultatom, kot je v ponedeljek izgubila v Trebnjem, premagala Ademar Leon in ohranila možnosti za nastop v četrtfinalu drugega evropskega tekmovanja. Toda za to bo morala verjetno premagati Nantes v gosteh, a še prej bo 18. t. m. gostila Magdeburg.»Vse pohvale fantom za prikazano igro. V drugem polčasu je bilna golu izvrsten in nam je omogočil lahke gole. Sedaj imamo nekaj dni več premora, ki nam bo prišel prav, saj nas je hud ritem precej načel,« je povedal Jovičić, ki je lahko bil navdušen nad predstavo rekonvalescenta, ki je ob vrnitvi na igrišče dosegel devet golov. »Pokazali smo, da smo prava ekipa. Čestitke vsem za zmago,« je bil ponosen mladi krožni napadalec Gorenja.