Krimovkam skoraj uspel preobrat

Slovenske prvakinje so tretjič zaporedoma ostale praznih rok na veliki sceni. Po porazu proti romunski Valcei in francoskemu Brestu so bile od krimovk v drugem delu najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini v Podgorici malenkostno boljše tudi rokometašice Budućnosti.



Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so že v zgodnjem delu tekme zabredle v težave in že po vsega devetih minutah igre zaostale za pet golov (2:7). Po golih Alje Varagić in Nataše Ljepoje so se v 12. minuti približale na tri gole (4:7), v 19. minuti pa po zadetku Ukrajinke Julije Snopove na dva gola (9:11).



V končnici prvega polčasa so Črnogorke znova dvignile raven svoje igre, v 27. minuti so Ljubljančankam ušle na šest golov (10:16), na polčasu pa je prednost zmagovalk lige prvakinj v sezonah 2011/12 in 2014/15 znašala pet golov (12:17).

Krimovke v prvi polovici drugega polčasa niso bile konkurenčne igralkam iz Podgorice, v 47. minuti je njihov zaostanek narasel na osem golov (19:27).



A Bregarjeve varovanke niso vrgle puške v koruzo, v zadnjih petnajstih minutah pa so zaigrale naravnost sijajno ter med 47. in 53. minuto naredile delni izid 6:0 ter povsem zadihale za ovratnik Črnogorkam (26:27).



Podgoričanke, ki so med celotnim dvobojem nadzirale Ljubljančanke, so bile zavoljo sijajne predstave gostij na robu obupa, v končnici tekme pa so se vendarle izvile iz neprijetnega položaja in si po golu nekdanje slovenske reprezentantke Barbare Lazović dobri dve minuti pred koncem priigrale dva gola prednosti (29:27).



Slovenske prvakinje so v končnici skušale tekmo postaviti na glavo, po Bregarjevi minuti odmora in golu Valentine Klemenčič so se znova približale na gol zaostanka (28:29), zadnji žebelj v ljubljansko krsto pa je zabila Djurdjina Jauković za končnih 30:28.

V ljubljanski ekipi sta Alja Varagić in Valentina Klemenčič na današnji tekmi dosegli po šest golov, Nina Zulić je prispevala pet zadetkov.



Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 22. februarja, gostila romunsko Valceo.