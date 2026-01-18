Krimovkam v Romuniji ni šlo po željah

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 10. kolu lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti z 20:26 (9:12). Ljubljančanke že v soboto čaka novo gostovanje, in sicer pri Ferencvarosu v Budimpešti.

Krimovke so konec oktobra ekipo iz Bukarešte na prvi medsebojni tekmi v sezoni doma premagale za štiri gole. Tokrat so imele priložnost za kaj več kot nov poraz, a je bilo preveč napak in zapravljenih strelov, kar je domačim omogočilo relativno varno prednost šestih golov že v 48. minuti, sedmih pa v 52. Krim je po sedmem porazu ostal pri petih točkah in predzadnjem mestu v skupini B, Bukarešta jih ima sedem več.

Krimovke so tekmo obetavno začele z vodstvom 2:0, toda domača ekipa je hitro vzpostavila ravnotežje in prešla v vodstvo po treh zaporednih golih. Sledilo je obdobje igre s številnimi napakami in zgrešenimi streli na obeh straneh, po izidu 7:7 pa je sledil nov niz zapravljenih priložnosti obeh zasedb, pri čemer pa so bile za malenkost le malce bolj zbrane domače igralke.

Takoj po začetku drugega dela so domačinke prednost še povečale, za nameček pa dobile še dvominutno izključitev, kar so Romunke izkoristile in pobegnile na +5.

Čeprav so znova imele Ljubljančanke svoje priložnosti za zasuk, jim tega ob slabši učinkovitosti ni uspelo uresničiti, namesto tega pa so Romunke v 47. minuti spet vodile za pet golov in mirno pripeljale tekmo do konca.

Pri domačih sta po šestkrat zadeli Djurdjina Jauković in Elizabeth Omoregie, pri Krimu pa sta po štiri gole dosegli Ana Abina in Tamara Horaček.