Krimovke absolutne evropske rekorderke

Igralke Krima OTP Groupa Mercatorja bodo tudi v sezoni 2026/27 igrale v rokometni ligi prvakinj. Evropska rokometna zveza EHF je potrdila, da imajo slovenske prvakinje kot eden od desetih klubov zagotovljen nastop v tekmovanju, v katerem bo skupaj sicer igralo 16 ekip.

Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zaporedoma, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi - tako v ženski kot tudi moški konkurenci, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

V sezoni 2026/27 bo tekmovalni sistem lige prvakinj ostal nespremenjen. Skupinski del tekmovanja bo sestavljalo 16 ekip, razdeljenih v dve skupini po osem ekip. Nova sezona se bo začela 5. oziroma 6. septembra.

Upravni odbor slovenskega rokometnega prvaka Celja Pivovarne Laško je potrdil, da se bo klub v sezoni 2026/2027 prijavil za igranje v ligi prvakov. Končna odločitev o tem, ali bodo Celjani igrali v elitnem evropskem tekmovanju, bo znana do 26. junija, so sporočili iz Celja.

Poleg Krima so si neposredno mesto v ligi prvakinj v prihajajoči sezoni zagotovili še aktualni evropski prvak Metz (Francija), Podravka (Hrvaška), Esbjerg (Danska), Brest (Francija), Blomberg-Lippe (Nemčija), Györ (Madžarska), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Norveška) in Gloria Bistrita (Romunija).

Za preostalih šest mest v tekmovanju pa kandidirajo Odense, Nykoebing (oba Danska), Borussia Dortmund (Nemčija), Ferencvaros (Madžarska), Sola, Molde (oba Norveška) in CSM Bukarešta (Romunija).

Dokončna sestava udeležencev bo znana pred žrebom skupin, ki bo 26. junija 2026 na Dunaju.