Krimovke dokončno brez izločilnih bojev lige prvakov

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v predzadnjem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Koprivnici izgubile proti Podravki s 23:24 (11:15) in ostale brez možnosti za nastop v izločilnih tekmah. Ljubljanska ekipa bo v zadnjem krogu 21. februarja gostila francoski Brest.

Krimovke so po porazu na Hrvaškem zapravile vse možnosti za osvojitev šestega mesta v skupini B, ki prinaša dodatni tekmi za preboj v četrtfinale. Še drugič v tej sezoni so bile od njih boljše tradicionalne mednarodne tekmice iz Koprivnice, po porazu na lanski septembrski tekmi v Ljubljani z 22:27, so na Hrvaškem klonile s 23:24.

V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Mavsar s sedmimi goli, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 10 obramb.

V skupini B bo v nedeljo na sporedu še danski obračun Ikast - Odense, po nepopolnem predzadnjem krogu pa je v vodstvu Brest z 20 točkami. Bukarešta in Ferencvaros sta zbrala po 18, Odense 17, Ikast po 16, Podravka sedem, Krim pet, Sola pa eno točko.

Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.