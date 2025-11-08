Krimovke doživele hud polom

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v sedmem kolu lige prvakinj doživele hud polom. V ljubljanski dvorani Tivoli so pred svojimi navijači kar s 30:38 (16:23) klonile proti igralkam Odenseja.

Ljubljančanke so na svoji jubilejni 350. tekmi v ligi prvakinj doživele že peti poraz v tej sezoni v skupinskem delu. Po dveh zaporednih zmagah proti Bukarešti in Soli so morale priznati premoč zasedbi iz Odenseja. Pred tem so klonile tudi proti francoskemu Brestu, hrvaški Podravki iz Koprivnice, danskemu Ikastu in madžarskemu Ferencvarosu.

V domači ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Horaček s sedmimi goli. Nina Zulić je prispevala pet zadetkov, vratarka Jovana Risović pa je zbrala devet obramb.

Krim OTP Group Mercator – Odense 30:38 (16:23) Dvorana Tivoli, gledalcev 1810, sodnika: Fabryczny in Rawicki (oba Poljska).

Krim OTP Group Mercator: Vojnović, Risović, Đajić, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi Deuna 2, Mavsar 2, A. Abina 2, Kogovšek, Zulić 5, Horaček 7, Bardrum-Larsen 4, Ignjatović 2, Marković 2, E. Abina, Egger 3.

Odense: Reinhardt, Ten Holte, Aardahl 4, Leuchter 4, Fauske 2, Blyme Grundtvig 5, Abdulla 7, Tchaptchet Defo 2, Bakkerud 2, Valle Dahl 1, Halilčević 7, Rushfeldt Deila 4, Hansen, van der Vliet.

Sedemmetrovke: Krim OTP Group Mercator 6 (6), Odense 4 (4).

Izključitve: Krim OTP Group Mercator 6, Odense 6 minut.

Krimovke bodo naslednjo tekmo igrale 16. novembra, ko se bodo na Danskem pomerile z Ikastom.

Po tej tekmi bo nastopil daljši premor zaradi svetovnega prvenstva, ki bo med 26. novembrom in 14. decembrom v Nemčiji in na Nizozemskem. Ljubljanska zasedba bo nato tekmovanje v ligi prvakinj nadaljevala 11. januarja prihodnje leto, ko bo gostila Solo.