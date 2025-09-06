Krimovke novo sezono v Ligi prvakinj začele s porazom

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so novo sezono v elitni Ligi prvakinj začele z gostujočim porazom. Na uvodni tekmi skupinskega dela so morale v francoskem Brestu priznati premoč domači ekipi, ki je slavila z rezultatom 32:20.

Ljubljančanke so se v prvem polčasu še solidno upirale favoriziranim Francozinjam, saj so na odmor odšle z zaostankom štirih golov (9:13). V drugem delu igre pa je domača ekipa stopila na plin, povečala razliko in si priigrala zanesljivo zmago, s katero je potrdila vlogo ene od favoritinj v skupini.

V vrstah Krima je bila strelsko najučinkovitejša Ana Abina, ki je mrežo nasprotnic zatresla štirikrat. Med vratnicama je Maja Vojnovič zbrala sedem obramb, a to ni bilo dovolj za zaustavitev razigranih domačink.

Krimovke priložnosti za popravni izpit ne bodo čakale dolgo. Že 13. septembra v Ljubljano prihaja hrvaška Podravka iz Koprivnice, kar bo prva domača preizkušnja v novi sezoni.

Njihovi tekmeci v zahtevni skupini B so še madžarski Ferencvaros, danska kluba Odense in Ikast, romunska Bukarešta ter norveška Sola. Uvodni poraz je tako opomin, da bo pot skozi skupinski del tekmovanja polna izzivov.