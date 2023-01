Krimovke potrdile vlogo favoritinj proti Čehinjam, ki še čakajo na zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so v 12. krogu lige prvakinj v Tivoliju upravičile vlogo favoritinj in z 42:31 (24:11) ugnale igralke kluba Banik Most. Čehinje še čakajo na prvo zmago v tej sezoni.

Po polomu proti Ferencvarosu v prejšnjem krogu so Krimovke morale zmagati, če so želele obdržati možnosti za osvojitev šestega mesta v skupini A, ki vodi v nadaljevanje tekmovanja. Slovenske prvakinje, ki so že na prvi tekmi visoko premagale Banik (42:29), so bile tudi tokrat prepričljivo boljše.

Po izenačenem uvodu in učinkoviti igri na obeh straneh, posledica česar je bila zgolj rahla prednost Krima, so Ljubljančanke nato unovčile izključitev Tatiane Šutranove in v 13. minuti pobegnile za štiri zadetke (12:8).

Sanja Radosavljević in Barbara Lazović sta malce pozneje poskrbeli še za nekoliko več olajšanja v domači vrsti, ko sta zadeli za 13:8 in 15:9. Ko je svoje dodala še Tjaša Stanko za 16:9 v 19. minuti, je to že nakazalo, v katero smer se bo razvijal obračun, posebej ko je še Jovanka Radičević zadela za osem golov naskoka.

Ljubljančanke so v drugi polčas odnesle praktično neulovljivih 13 zadetkov prednosti, od 27. do 30. minute sta po dva gola dodali spet Radičevićeva in Stankova. Drugih 30 minut je bilo tako bolj ali manj le formalnost. Največja prednost na tekmi je znašala 15 zadetkov.

Pri gostiteljicah sta po devet zadetkov zbrali Radičevićeva in Darja Dmitrijeva, pri gostjah jih je toliko dosegla Charlotte Cholevova. Vratarki Krima Barbara Arenhart in Jovana Risović sta skupaj obranili 19 strelov.

Čeprav so tokrat Krimovke izenačile svoj dosežek po največ doseženih zadetkih na tekmah evropske ravni, pa so še vedno na sedmem mestu. Imajo deset točk, toliko kot Bietigheim, ki je danes izgubil proti Bukarešti, ter eno manj od Bresta in Ferencvarosa, njun medsebojni obračun so tokrat dobile Francozinje.

Krim Mercator : Banik Most 42:31 (24:11) Dvorana Tivoli, gledalcev 1023, sodnici: Ilieva in Karbeska (obe Severna Makedonija). Krim Mercator: Radosavljević 3, Jurič, Radičević 9 (3), Stanko 5, Žabjek, Dmitrijeva 9, Arenhart 1, Klemenčič 2, Miklič, Ljepoja 4, Varagić 1 (1), Lazović 2, Risović 1, Rosiak 2, Marković, Svetik 3. Banik: Striškova 5, Andryskova 5, Šutranova 2, Veselovska, Pokorna, Janssen, Mikulcik 2, Radova, Cholevova 9 (2), Müllnerova 1, Kašparova, Brabcova, Spone 1, Kroftova 1, Polakova 2, Somionka 4. Sedemmetrovke: Krim 4 (4), Banik 3 (2). Izključitve: Krim 6, Banik 6 minut.

Izbranke trenerja Dragana Adžića bodo v 13. krogu v soboto gostovale pri Kristiansandu.