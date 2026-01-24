Krimovke v Budimpešti po osemminutnem mrku brez možnosti

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v 11. krogu skupinskega dela evropske lige prvakinj v Budimpešti izgubile proti Ferencvarosu z 31:38 (16:17). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 7. februarja, ko bo gostila danski Ikast.

Slovenske prvakinje so proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz madžarske prestolnice drugič izgubile v tej sezoni. Po visokem domačem porazu z 22:33 so bile na drugi tekmi v prvem polčasu povsem enakovredne favoriziranim gostiteljicam, v nadaljevanju pa so močno popustile in doživele osmi poraz v skupini B. V dosedanjem delu so dvakrat zmagale in enkrat remizirale.

Po nepolnem 11. krogu sta v vodstvu Brest in Ferencvaros s po 16 točkami, Odense je zbral 15, Bukarešta in Ikast po 12, Podravka Koprivnica in Krim jih imata po pet, na zadnjem mestu pa je Sola z eno osvojeno točko.

Izbranke gostujočega trenerja Žige Novaka so dobro odprle tekmo. Po vodstvu 6:5 se jim je začasno ustavilo, gostiteljice pa so jim po delnem izidu 4:0 v 16. minuti ušle na tri gole (9:6).

Krimovke so se minuto kasneje približale na 9:10, do odhoda na veliki odmor pa se s pogumno predstavo dobro kosale ter v 26. minuti po golu Tamare Horaček izenačile na 15:15.

Slovenske prvakinje so drugo polovico tekme začele z najmanjšim možnim zaostankom (16:17), zavoljo bledega nadaljevanja pa je njihov primanjkljaj po vsega osmih minutah igre znašal sedem golov (17:24).

Mednarodna pisana domača ekipa je imela do zadnjega zvoka sirene absolutni nadzor nad ljubljansko, ki si bo na zadnjih treh tekmah skušala izboriti mesto med najboljšimi šestimi v skupini za četrtfinalno razigravanje. Ljubljančanke bodo gostile tekmice iz Ikasta in Bresta, v gosteh pa se bodo pomerile s Podravko.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Ana Abina s sedmimi goli, medtem ko so Nina Zulić, Tamara Horaček in Philomena Egger dosegle po štiri zadetke.