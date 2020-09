Krimovke v karanteni

Ljubljana - Potem ko so se rokometašice Krima Mercatorja z golom v zadnji sekundi minulo soboto v Rostovu razveselile prve točke v tej sezoni lige prvakinj 2020/21, se domov kljub vsemu niso vrnile najbolje razpoložene. Na testiranju na letališču v Frankfurtu se je namreč izkazalo, da je bila ena oseba v Krimovi odpravi bila pozitivna na novi koronavirus.



Krimovke so bile po protokolu evropske sezone 2020/21 pred odhodom v Rusijo že testirane in takrat so bili vsi testi negativni. Med vrnitvijo v Slovenijo pa je bil en test pozitiven. Zaradi stika z okuženo osebo je celotna ekipa že v odrejeni 10-dnevni karanteni, prekinjen je trenažni proces, prav tako bodo preložili sobotno tekmo lige prvakinj proti igralkam Esbjerga.



»Vedeli smo, da v obdobju pandemije obstaja možnost takšnega razpleta, ki si ga, jasno, nikakor nismo želeli. Sila neprijetno je, da se nam je to zgodilo ravno v času, ko smo v naletu ter kažemo zares dobre igre in povzročamo obilico težav nekajkrat bogatejšim klubom. Naša delegacija je bila v Rusiji, ki je na seznamu rdečih držav, izpostavljena najvišji stopnji tveganja. Nihče ne ve, v kakšnem stanju bo ekipa po 10-dnevni karanteni brez pravega trenažnega procesa, vsekakor pa brez kolektivne vadbe in treninga z žogo,« je sporočila Deja Ivanović, športna direktorica Krima Mercator, ki si še toliko bolj žel, da bi se tekmovanje odvijalo v obliki turnirjev, na katerih bi precej bolje in bolj zanesljivo zagotovili varnost nastopajočih ter nemoteno izvedbo dvobojev.