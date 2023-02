Krimovke z zmago nad Romunkami v končnico lige prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so v današnji tekmi zadnjega, 14. kola lige prvakinj doma premagale CSM Bukarešto z 28:26 (13:14) in s tem priborile napredovanje v končnico elitnega tekmovanja. Zaradi boljšega medsebojnega izkupička so v skupini A končale na petem mestu pred Brestom in Bietigheimom.

Krim Mercator : CSM Bukarešta 28:26 (13:14) Dvorana Stožice, gledalcev 1350, sodnika A. Konjičanin in D. Konjičanin (oba BiH). Krim Mercator: Arenhart, Risović, Radosavljević 6, Radičević 7 (3), Stanko 7 (2), Abina, Žabjek, Dmitrijeva 1, Klemenčič, Ljepoja 2, Varagić, Ngombele, Lazović 5, Rosiak, Marković, Svetik; CSM Bukarešta: Skurtveit Davidsen, Glauser, Eriksson, Arntzen 3, Larsen Aune 3, Gogirla, Neagu 6 (1), Zaadi Deuna 3 (1), Stoica, Klikovac 1, Omoregie 2, Dindiligan 1, Dembele Pavlović 4, Sudakova 1, Ramusović 2, Pintea. Sedemmetrovke: Krim Mercator 6 (5), Bukarešta 4 (2); izključitve: Krim Mercator 8, Bukarešta 4 minute.

Krimovke, ki so na 14 tekmah zabeležile šest zmag in osem porazov, so tako kot Francozinje in Nemke osvojile 12 točk. V tem primeru pravila tekmovanja določajo, da se gledajo medsebojni dvoboji. Ljubljančanke so v njih prišle do šestih točk ter tako prehitele Brest in Bietigheim.

Varovanke trenerja Dragana Adžića so današnjo tekmo z drugouvrščeno ekipo v skupini za norveškim Kristiansandom odprle suvereno in dolgo vodile. Deset minut pred iztekom prvega polčasa so Romunke prvič na tekmi izenačile na 8:8. Štiri minute pred odmorov pa tudi prvič vodile (12:11).

A v nadaljevanju se krimovke niso predale in po šestih minutah drugega dela izid spet izenačile ter minuto zatem povedle. Romunke so se enkrat uspeli vrniti, drugič pa jim to do konca dvoboja ni več uspelo. Najučinkovitejši pri Ljubljančankah sta bili Tjaša Stanko in Jovanka Radičević s po sedmimi goli, Sanja Radosavljević jih je dodala šest.

Ena najzahtevnejših tekem v karieri

»Izjemno sem ponosen, kako so rokometašice odigrale tekmo. Prepričan sem, da lahko dobro formo obdržimo tudi v naslednjih tednih, ko se bomo pripravljali na tekmi osmine finala lige prvakinj proti Rapidu Bukarešti,« je po tekmi dejal črnogorski strokovnjak na klopi krimovk Adžić.

»To je bila ena najzahtevnejših tekem v moji karieri. Bilo je naporno, tako fizično kot psihično, a smo preživele. Kot ekipa smo se borile do konca. To je pokazal tudi rezultat,« pa je dejala Nataša ​Ljepoja.