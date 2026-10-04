Krimovke znova praznih rok, Poulsen: Smo na pravi poti

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v četrtem kolu lige prvakinj doživele še četrti poraz. Na gostovanju pri Brestu so izgubile s 25:28 (12:13).

Z gibljivo in agresivno obrambo so slovenske prvakinje na začetku prisilile gostiteljice v številne tehnične napake, tekoča pa je bila tudi njihova igra v napadu. V 16. minuti so po dveh verižnih zadetkih Ane Abina in enega Lane Puncer vodile z 8:5, v naslednjih petih minutah pa so delni izid naredile tudi domače igralke in izenačile na 8:8.

Krimovke so prvič na dvoboju tekmicam v hrbet pogledale v 25. minuti (10:11), zaostanek enega zadetka so imele tudi na polovici tekme (12:13). Ljubljančanke so rezultatski stik z rokometašicami iz Bresta, za katere bo od prihodnje sezone naprej igrala norveška zvezdnica Henny Reistad, imele do 35. minute (16:16), pet minut pozneje pa so prvič na dvoboju zaostale za tri gole (17:20).

V 52. minuti je danski trener na ljubljanski klopi Rasmus Poulsen pri zaostanku 21:25 zahteval svojo zadnjo minuto odmora na tekmi, njegove varovanke pa tega primanjkljaja v zadetkih pa niso zmogle nadomestiti. V 57. minuti so prepolovile zaostanek (24:26), več pa niso zmogle. Pri krimovkah sta bili najučinkovitejši Ana Abina in Danka Anne With Johansen, ki sta dosegli po pet golov. Srbska vratarka Jovana Risović je zbrala 12 obramb.

Poulsen zadovoljen s predstavo

»Razočaran sem nad izidom, a zadovoljen s predstavo. Kot ekipa rastemo iz tekme v tekmo in napredek je viden. Prikazali smo najboljšo predstavo v tej sezoni in imeli priložnost tudi za kaj več, vendar so na koncu odločili nekateri detajli in malenkosti. Smo na pravi poti, zdaj pa moramo nadaljevati z delom in graditi na takšnih predstavah,« je po porazu dejal Poulsen.

Brest – Krim OTP Group Mercator 28:25 (13:12) Arena Brest, sodnika: Weijmans in Wolbertus (oba Nizozemska). Brest: Depuiset, Andre, Nocandy 6, Mairot 4 (1), Tshimanda 2, Borg, Hvenfelt 1, Lott 2, Delaye 2, Horaček 5, Smetkova, Michalak 2, Coatanea 4, Babo. Krim OTP Group Mercator: Vojnovič, Risović, Martins Mario 4, Puncer 1, Ermenc, Abina 5, Kogovšek 1, Zulić 3 (2), Johansen 5 (3), Vuković, Madsen Kielstrup 3, Kovšca, Marković, Stanković 1, Egger 2. Sedemmetrovke: Brest 1 (1), Krim OTP Group Mercator 6 (5). Izključitve: Brest –, Krim OTP Group Mercator 4 minute.

Slovenske prvakinje, ki z ničlo ostajajo pri repu lestvice v skupini A, bodo naslednjo tekmo igrale v nedeljo, ko bodo gostovale pri Borussii v Dortmundu.