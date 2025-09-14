Krimovke znova razočarale

Neomejen dostop | že od 14,99€
Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v drugem kolu lige prvakinj še drugič klonile. V Ljubljani so morale danes z 22:27 (11:14) priznati premoč igralkam Podravke.
Z desetimi goli je bila najboljša strelka tekme Katarina Pandža, ki je prispevala levji delež k zmagi hrvaške ekipe. Matea Pletikosić je k uspehu dodala šest zadetkov, kolikor sta jih pri Krimu dosegli Tamara Mavsar in Tamara Horaček.
Dvorana Tivoli, sodnika: I. in A. Covalciuc (oba Moldavija).
Krim: Martins Mario 2, Puncer, Zaadi Deuna 5, Mavsar 6 (4), A. Abina 1, Vojnovič, Zulić, Johansen, Horaček 6, Žagar, Bardrum 1, Ignjatović, Risović, Marković, E. Abina, Egger 1.
Podravka: Tučaković, K. Pandža 10, Kosovac, Pletikosić 6, Marinović, Dramac, Babara, Šenvald 1, Vuljak, Debelić 1, Šimara 4, A. Pandža, Prkačin, Mamić 5 (1), Bešen.
Sedemmetrovke: Krim 5 (4), Podravka 2 (1).
Izključitve: Krim 2, Podravka 8 minut.
Ljubljančanke bodo naslednji dvoboj v tem tekmovanju odigrale 28. septembra v gosteh pri rokometašicah Ikasta.
