Krimovo golo dekle razburilo duhove

V rokometnem klubu Krim Mercator so prejšnji teden na Ljubljanskem gradu predstavili ekipo in cilje pred sezono, v kateri bodo že devetindvajsetič zapored nastopili v ligi prvakinj EHF, ob 20. obletnici drugega naslova evropskih prvakinj ter pred 40. obletnico delovanja kluba pa so imeli bogat spremljevalni program.

Med njim so na izviren način razkrili novi dres, ki ga je umetnica narisala na telo postavnega dekleta, prostovoljke in ne igralke. T. i. body painting, ki je običajna praksa v tujini, pa je dvignil precej prahu na družbenih omrežjih, zato se je ljubljanski klub odločil podati sporočilo za javnost.

»Namen dogodka je bil predstavitev ekipe, ki bo v novi sezoni zastopala klubske barve, in izpostavitev ciljev, ki jih bomo skupaj skušali doseči. Predstavitev dresa je bila le del pestrega programa, body painting pa še manjši del tega. Presenečeni smo, da je ta del zmotil nekatere, in iskreno se opravičujemo, če smo z njim koga nenamenoma prizadeli. Smo klub, ki na prvo mesto vedno postavi šport, ekipo ter trdo delo vseh okoli nje. Za našo gledanost in promocijo bomo naredili vse na tekmovalnem parketu. Tako kot to počnemo od ustanovitve kluba in že 29 let zapored na najvišji evropski ravni – v EHF ligi prvakinj. Vse torej vljudno vabimo, da se o tem prepričajo na naslednji domači evropski tekmi, ki bo v dvorani Stožice v nedeljo, 17. septembra, ob 14. uri,« so zapisali v RK Krim Mercator.

Krimovke so se predstavile na Ljubljanskem gradu. FOTO: Voranc Vogel

Marketinško domislico so na Ljubljanskem gradu navzoči sprejeli z odobravanjem, poslikano dekle pa je bilo atrakcija tudi med turisti. Toda očitno je za nekatere goli zgornji del ženskega telesa preveč provokativen. Če bi šlo za moškega ...

Kakorkoli že, Krim je napovedal odločen naskok na F4 lige prvakinj, v skupinskem delu bodo tekmeci Vipers Kristiansand, Esbjerg, Ikast, Metz, Zaglebie Lubin in Rapid Bukarešta.