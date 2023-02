Križev pot napoved sanjskega ali neslavnega konca

Že dva tedna pri rokometnem klubu Krim Mercator oglašujejo nedeljsko »tekmo leta« s CSM Bukarešto, a še vedno je mogoče, da bo srečanje zadnjega kola rednega dela EHF lige prvakinj zgolj revijalnega značaja. Zasedba trenerja Dragana Adžića je imela veliko sreče, da še vedno ostaja v igri za napredovanje. Če se bo vse izšlo po željah, se bodo ljubljanske tigrice skozi šivankino uho prebile v izločilne boje. Če ne, bo sezona 2022/23 zapravljena priložnost.

Krim je bil po zadnjem porazu pri Vipersu iz Kristiansanda z eno nogo že pokopan. Bolj kot med tekmo na Norveškem je bila med vračanjem domov pod stresom direktorica Deja Ivanović. Ko se je vkrcala na letalo, je namreč Brest v Romuniji v drugem polčasu vodil s 23:20. Če bi Francozinje zmagale v Bukarešti, bi Krim ostal brez možnosti. Ko je pristala v Zagrebu, ji je odleglo, končalo se je s 30:30. Takrat še ni vedela, da je domača zvezdnica Cristina Neagu izenačila po izteku časa s prostim strelom z devetih metrov. Na letalu je završalo ...

Direktorica Deja Ivanović (zadaj predsednik kluba Iztok Verdnik) si je obetala manj stresno sezono Krima. FOTO: Leon Vidic

Delitev točk je pomenila, da za Krim igra samo ena, zelo enostavna računica. Brest mora v soboto izgubiti doma proti Kristiansandu, nakar morajo v nedeljo v Stožicah (14.00) krimovke premagati CSM Bukarešto. V tem primeru bi slovenske prvakinje zasedle ne odrešilno šesto, ampak celo peto mesto v skupini A in bi se uvrstile v » play-off« za četrtfinale, v katerem bi se pomerile s četrto ekipo iz skupine B, kar bo Rapid Bukarešta, vsekakor premagljiv tekmec.

75 golov je v 13 tekmah za Krim dosegla Darja Dmitrijeva, peta strelka lige prvakinj.

Krim si je pred sezono kot osnovni cilj zastavil napredovanje v zaključne boje, tiha želja je bila celo premierni nastop na F4 v Budimpešti, Adžić pa je ob podpisu sicer zgolj dveletne pogodbe izrazil prepričanje, da bo na Krimovem grbu zasijala tretja zvezdica in se pridružila tistima za naslova evropskih prvakinj v letih 2001 in 2003. Toda povsem prenovljena ekipa z novim strokovnim štabom je naletela na zelo težko skupino in doslej še ni dosegla ravni, ki bi jo glede na vložek in imena morala.

Barbara Lazović še razmišlja o nadaljevanju kariere. FOTO: Leon Vidic

A upanje umira zadnje, kot se je izrazila kapetanka Barbara Lazović. Bolje pozno kot nikoli, bi lahko dodali. V primeru zmage evropskih prvakinj v Franciji bo v Stožicah tekma za biti ali ne biti. Samo zmaga bi prišla v poštev, potem bi Krim redni del končal z 12 točkami, koliko bi jih imela tudi Brest in Bietigheim, v tem krogu pa bi imel Krim tri zmage in bil najboljši. Remi v Bukarešti je bil iz tega vidika za Krim celo boljši kot zmaga CSM. Šesto mesto bi pomenilo dvoboj z močnim Esbjergom.

Za Krim je dobro, da si je CSM Bukarešta že zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale, slabo pa, da je to uspelo tudi Vipersu. Vprašanje, kako bo ekipa Oleja Gustava Gjekstada (trener, ki je osvojil dve lovoriki v LP, se bo letos preselil k Odenseju) motivirana. Morala bi biti, kajti sanjski razplet za Krim bi pomenil, da bi Kristiansand osvojil prvo mesto v skupini, ki teoretično prinaša bolj ugoden razpored do finala.

Adžić ostaja v vsakem primeru

Ivanovićeva je na zadnji novinarski konferenci odkrito povedala, da bi bilo zgodnje slovo Krima od elitnega tekmovanja pomenilo neuspešno sezono. Toda ne bi bilo usodno za Adžića, ki bo imel v naslednji še močnejšo ekipo,najboljša igralka in strelka Darja Dmitrijeva ostaja v Ljubljani, črnogorska zvezdnica Jovanka Radičević kljub manjšemu zapletu z njenim agentom bržčas tudi, vračata se slovenski reprezentantki Nina Zulić in Tamara Mavsar, obetajo se nove okrepitve, a vse karte bodo na mizo vrgli šele po tekmi z Romunkami.

Jovanka Radićević je upokojitev preložila še za eno sezono in verjetno ostaja na Krimu. FOTO: Voranc Vogel

»Adžo«, ki je slovensko reprezentanco popeljal do osmega mesta v Evropi, je že pred sezono preroško napovedal, da bo odločilna zadnja tekma z Bukarešto. Če bi se Krimu res uspelo nekako rešiti, bi bilo vse mogoče. Ne bi bilo prvič, da bi do naslova prišla ekipa, ki je prehodila križev pot, recimo Argentina na nogometnem SP. Tudi Anže Kopitar je prvič osvojil Stanleyjev pokal, potem ko so se hokejisti LA Kings kot zadnji prebili v končnico, in Celje Pivovarna Laško je bil leta 2004 prvak, ko je nadoknadil «neulovljivih« 13 golov proti Ademarju Leonu. Bo pa Krim moral pokazati precej več, za začetek že proti ekipi Elizabeth Omoregie. Če bo le štelo ...