Krka se ob vrnitvi med elito spogleduje z Evropo

Začetki igranja rokometa v Novem mestu segajo v leto 1954, toda klub, kakršnega poznamo, je bil ustanovljen na prelomu tisočletja, ko sta bila pobudnika Ičo Petančič in Evgen Pungerčič, predsednik pa Marjan Kukman, ki to funkcijo opravlja še zdaj, torej že 23 let, odkar se klub imenuje Moški rokometni klub Krka.

MRK Krka je brez dvoma najprijetnejše presenečenje sezone. Ob vrnitvi v ligo NLB so Novomeščani na visokem 5. mestu, uvrstili so se tudi na sklepni turnir pokala Slovenije. Trener Mirko Skoko je podpisan pod največje dosežke kluba, ki je v letih 2018 in 2019 osvojil drugo mesto v pokalu RZS, vrhunec pa je bil dvig superpokala leta 2018, ko so Dolenjci v dvorani Marof premagali Celje Pivovarno Laško. Zatem se je krivulja obrnila navzdol, Krka je izpadla v 1. B ligo, zdaj pa je spet nazaj. Nazaj pa je tudi Skoko ...

Kaj je o poslanstvu in viziji kluba povedal marljivi dolgoletni prvi operativec Gregor Šuštaršič? Kdo so nosilci nove Krke, kakšne so njene ambicije?