Kubanke so se upirale pol ure

Ljubljana

Selektorja Uroša Bregarja čaka težko delo, pripraviti mor atakitko za Srbijo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Uroš Bregar: Srbijo moramo premagati

»Kubank nismo podcenjevali. Zavedali smo se, da bodo tekmice začele udarno. V uvodu smo imeli kar nekaj težav, ki so se z velikimi luknjami v obrambi nadaljevale skozi celoten prvi polčas. Med odmorom smo se dogovorili, kako naprej, in dekleta so to spoštovala. Nastala razlika mi je omogočila, da sem na parket poslal tudi najmlajše reprezentantke. Pred prvenstvom smo pričakovali, da bo zadnja tekma s Srbijo odločilna. Na žalost smo proti Angoli zapravili predčasno uvrstitev med najboljših 12 reprezentanc. To tekmo moramo dobiti. Srbija premore kakovostno ekipo s širokim naborom igralk in favorit. Mi se bomo dobro pripravili, podrobno analizirali četrtkovo tekmo proti Nizozemski in na tekmi skušali pokazati največ, česar bomo sposobni.«



Slovenija : Kuba 39:26 (17:15).

- Slovenske rokometašice so na svetovnem prvenstvu dosegle drugo zmago. V drugem polčasu so strle odpor Kubank in zmagale z 39:26 (17:15).Slovenke so resda osvojile načrtovani točki, a njihova današnja predstava proti rokometno zelo povprečnim Kubankam ne vliva preveč optimizma pred petkovo odločilno tekmo s Srbkinjami za preboj v drugi del zaključnega turnirja. Slovensko-srbski obračun se bo v Kumamotu začel ob 7. uri.Kubanke so gladko izgubile uvodne tri dvoboje na letošnjem mundialu. Na prvi tekmi proti Norvežankam so klonile s 16:47, na drugi proti Srbkinjam s 27:46, na tretji proti Nizozemkam s 23:51.Ne glede na to so bile karibske igralke v prvem polčasu povsem enakovredne Slovenkam, ki so bile po senzacionalni zmagi nad Nizozemkami na drugih dveh tekmah brez moči proti Norvežankam in Angolkam.Varovanke slovenskega selektorjaso bile v prvi polovici tekme v velikih škripcih, telesno povsem spodobne, taktično pa močno podhranjene Kubanke, so jih v prvi polovici tekme pošteno namučile. Slovenski napad je bil v prvem polčasu na zelo nizki ravni, še bolj je šepala igra v obrambi, vse te vrzeli pa so Kubanke znale izkoristiti in jim že po desetih minutah igre ušle na dva gola (4:6).Slovenke so bile do dvajsete minute v zaostanku (11:12), v končnici prvega polčasa pa so Bregarjeve izbranke vendarle zaigrale malce bolje, a več kot dva gola prednosti si niso priigrale (15:13, 16:14 in 17:15).in druge slovenske igralke so prvo polovico tekme sklenile z vodstvom 17:15, v začetku druge pa so vendarle uveljavile svojo »rokometno širino« in postopoma lomile odpor tekmic. Bregarjeve izbranke so po bledem prvem polčasu v drugem povsem zagospodarile in ga dobile z 22:11.Danes bosta v Kumamotu na sporedu še dve tekmi v skupini A. Ob 10. uri se bo začela tekma med Srbijo in Nizozemsko, ob 12.30 pa med Norveško in Angolo. Po nepolnem četrtem krogu vodi Norveška s šestimi točkami, Nizozemska, Srbija in Slovenija jih imajo po štiri, Angola dve, Kuba pa je brez njih.Aqua Dome, gledalcev 5.520, sodnici: Nastase in Stancu (obe Romunija).Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič 1, Gros 8 (1), Žabjek 1, Stanko 11, Barič 4, Ferfolja, Ljepoja, Zulić 6, Pišek 4, Vučko 1, Svetik 1, Beganović 2.Arias 1, Salazar 1, Reinoso 1, Herrera, Miranda 4, Gonzalez 2, Rodriguez 2, Ramos, Hernandez 1, Reyes, Delgado 3, Gomez 7 (3), Jabique, Abreu 2, Chirino, Armenteros 2.Slovenija 4 (1), Kuba 3 (3).Slovenija 10, Kuba 4 minute.