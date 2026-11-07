Mačkovšek: Zormanu sem vedno na razpolago, rad bi ga tudi premagal

Borut Mačkovšek se je na sredini tekmi proti BiH vrnil v reprezentanco, potem ko se je aprila v Črni gori poškodoval in ni mogel pomagati soigralcem, ki so se tudi brez njega uvrstili na SP. V Kopru je ob zmagi z 38:28 v prvem polčasu dosegel tri gole iz štirih strelov in potrdil, da je v dobri formi. To je dober obet ne samo za današnjo drugo tekmo v kvalifikacijah za EP proti Izraelu, ampak tudi za bližajoči se mundial v Nemčiji. Izolan je bil vesel ob vrnitvi v Celje, kjer se je izbrusil v vrhunskega rokometaša, in je prepričan, da bo Slovenija tudi v dvorani Golovec (17.30) upravičila vlogo favorita. Mačkovšek je nameraval izpustiti letošnje EP v Skandinaviji in se posvetiti družini, vendar je po poškodbi Aleksa Vlaha in klicu selektorja Uroša Zormana naknadno prišel v Oslo, kjer so ...