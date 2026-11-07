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Rokomet

Mačkovšek: Zormanu sem vedno na razpolago, rad bi ga tudi premagal

Slovenci v kvalifikacijah za EP 2028 danes v Celju z Izraelom, ki ga ne gre podcenjevati. Borut Mačkovšek pogreša igranje v napadu v klubu.
Borut Mačkovšek je v Kopru pokazal dobro strelsko formo. FOTO: Tadej Morano/RZS
Galerija
Borut Mačkovšek je v Kopru pokazal dobro strelsko formo. FOTO: Tadej Morano/RZS
Peter Zalokar
7. 11. 2026 | 07:00
6:13
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Borut Mačkovšek se je na sredini tekmi proti BiH vrnil v reprezentanco, potem ko se je aprila v Črni gori poškodoval in ni mogel pomagati soigralcem, ki so se tudi brez njega uvrstili na SP. V Kopru je ob zmagi z 38:28 v prvem polčasu dosegel tri gole iz štirih strelov in potrdil, da je v dobri formi. To je dober obet ne samo za današnjo drugo tekmo v kvalifikacijah za EP proti Izraelu, ampak tudi za bližajoči se mundial v Nemčiji. Izolan je bil vesel ob vrnitvi v Celje, kjer se je izbrusil v vrhunskega rokometaša, in je prepričan, da bo Slovenija tudi v dvorani Golovec (17.30) upravičila vlogo favorita. Mačkovšek je nameraval izpustiti letošnje EP v Skandinaviji in se posvetiti družini, vendar je po poškodbi Aleksa Vlaha in klicu selektorja Uroša Zormana naknadno prišel v Oslo, kjer so ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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