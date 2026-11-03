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PREMIUM   D+   |   Rokomet

Aleks Vlah odločen: Spoštujemo BiH, a Bonifika je naša utrdba

Slovenija jutri začenja kvalifikacije za EP, zadnji letošnji cikel že predpriprava za januarsko SP v Nemčiji. V Kopru tudi dobro navijaško vzdušje.
Aleks Vlah je aprila v Kopru nasul sedem golov Črnogorcem. Foto Aleksander Golob
Galerija
Aleks Vlah je aprila v Kopru nasul sedem golov Črnogorcem. Foto Aleksander Golob
Peter Zalokar
3. 11. 2026 | 18:30
3. 11. 2026 | 18:45
5:34
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Kako pomemben je za slovensko reprezentanco Aleks Vlah, govorijo številke. Ko je naša izbrana vrsta pred skoraj pol leta dvakrat tesno premagala Črno goro in se uvrstila na SP, je bil najboljši strelec tako v Podgorici (7 golov) kot v Kopru (8). Ko je Slovenija pred tremi leti ugnala BiH in se prebila na EP 2024, je bil s sedmimi zadetki igralec tekme. Tudi v sredo, ko bo v dvorani Bonifika na začetku kvalifikacij za EP 2028 gostovala Bosna in Hercegovina, bo veliko oči uprtih vanj. Reprezentanca Uroša Zormana začenja pot na euro 2028, ki bo na Portugalskem, v Španiji in Švici. Jutri bo v Kopru gostila BiH, v soboto v Celju še Izrael. V skupini 5, v kateri je še Češka, ima vlogo favorita. Po zadnjem treningu v dvorani Bonifika, kjer je naredil prve rokometne korake, je bil Vlah dobre ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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