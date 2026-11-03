Aleks Vlah odločen: Spoštujemo BiH, a Bonifika je naša utrdba

Kako pomemben je za slovensko reprezentanco Aleks Vlah, govorijo številke. Ko je naša izbrana vrsta pred skoraj pol leta dvakrat tesno premagala Črno goro in se uvrstila na SP, je bil najboljši strelec tako v Podgorici (7 golov) kot v Kopru (8). Ko je Slovenija pred tremi leti ugnala BiH in se prebila na EP 2024, je bil s sedmimi zadetki igralec tekme. Tudi v sredo, ko bo v dvorani Bonifika na začetku kvalifikacij za EP 2028 gostovala Bosna in Hercegovina, bo veliko oči uprtih vanj. Reprezentanca Uroša Zormana začenja pot na euro 2028, ki bo na Portugalskem, v Španiji in Švici. Jutri bo v Kopru gostila BiH, v soboto v Celju še Izrael. V skupini 5, v kateri je še Češka, ima vlogo favorita. Po zadnjem treningu v dvorani Bonifika, kjer je naredil prve rokometne korake, je bil Vlah dobre ...