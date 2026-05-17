Navijači grizli nohte, na koncu pa slavili junake, ki gredo na SP

Previdnost je bila dobrodošla, a skrb je bila vendarle odveč, slovenski rokometaši so bili tudi na drugi tekmi boljši od Črnogorcev in so se dokaj zanesljivo uvrstili na svoje 12. svetovno prvenstvo, čeprav so se gostje izkazali za zelo žilave tekmece. Po 29:28 v Podgorici je bila reprezentanca selektorja Uroša Zormana v Kopru boljša z 31:29.

Znova je bil najboljši strelec ljubljenec domačega občinstva Aleks Vlah z osmimi goli, po pet sta jih prispevala kapetan Blaž Janc in povratnik v izbrano vrsto Blaž Blagotinšek. Ključno obrambo je vpisal Klemen Ferlin minuto pred koncem, ko so imeli izbranci Didierja Dinarta napad za izenačenje. Končni izid je postavil Vlah, ki je tako kot Blagotinšek in Ferlin manjkal na letošnjem EP v Skandinaviji.

Svetovno prvenstvo bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München. Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je tekmovanje v Španiji končala na četrtem mestu.