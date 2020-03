Kvalifikacije za Tokio šele junija, Celje na čakanju

Ljubljana - Potem ko so bili v zadnjih dneh odpovedani oziroma preloženi številni športni dogodki, so se zaradi pandemije koronavirusa za ta korak odločili tudi pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF). Kvalifikacijski turnirji za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu bodo namesto marca na sporedu junija.



Mesto v kvalifikacijah za OI si je s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu zagotovila tudi slovenska moška članska reprezentanca. Ta bi morala med 17. in 19. aprilom nastopati v Berlinu, kjer bi zaigrala ob boku reprezentanc Alžirije, Nemčije in Švedske. Slednje ostajajo tekmice izbrancev Ljubomira Vranješa, saj so z IHF sporočili, da do sprememb pri udeležencih ne bo prišlo.



Reprezentance se bodo na turnirju pomerile po enokrožnem sistemu, na olimpijske igre v japonski prestolnici, ki se bodo začele 24. julija, bosta napredovali najboljši izbrani vrsti. Vzporedno s turnirjem v Berlinu bi v moški konkurenci morala potekati še turnirja v Trondheimu (Čile, Južna Koreja, Norveška, Brazilija) ter Parizu (Tunizija, Portugalska, Francija, Hrvaška).



Junija bosta sicer tudi kvalifikacijski tekmi za SP 2021 v Egiptu med Slovenijo in Srbijo.

Dekleta, Celje in Gorenje na čakanju

Evropska rokometna zveza pa je odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na morale nastopiti članice slovenske ženske reprezentance ter rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF.



Slovenska ženska rokometna reprezentanca bi se konec tega meseca morala dvakrat pomeriti z Nemčijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Norveškem in Danskem 2020, a sta obe tekmi, prva bi morala biti v soboto, 25. marca, v celjski dvorani Golovec, druga pa štiri dni kasneje v nemškem mestu Bietigheim Bissingen, odpovedani. Tudi ti naj bi bili odigrani junija.