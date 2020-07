Lepo si podajamo žogo na sredini igrišča, a vlada mora zabiti gol

Ljubljana



Že kaj pogrešate rokomet?

Tekmovanja so se pri nas ustavila že sredi marca, Celje je postalo prvak, nihče ni izpadel, liga NLB se bo za dve leti razširila na 14 klubov. So bile te odločitve smotrne, če pogledamo iz malce večje časovne distance?

Cvetko direktor EP 2022

Na seji predsedstva RZS so za direktorja evropskega prvenstva za ženske leta 2022, ki ga bo poleg Makedonije in Črne gore gostila tudi Slovenija (Celje, Ljubljana), soglasno imenovali Jureta Cvetka, ki bo septembra oblikoval organizacijski odbor.

Pri koronavirusu smo, vsaj tako kaže, iz najhujšega. V kakšni formi je ta čas RZS?

V letu 2019 je država RZS namenila 455.000 evrov, letos naj bi bila številka bližje 600.000. Je to dovolj? RZS je ena od pobudnic sprememb v prid športu, tudi davčne zakonodaje. Je vlada prisluhnila?

Suhadolnik Jože Franjo Bobinac že od leta 2008 vodi RZS. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na seji je bil predstavljen tudi ambiciozen projekt nacionalnega športnega centra Brdo. Kako pomembna je njegova uresničitev za RZS?

Kako velik, kdaj bi lahko objekt stal?

Na seji predsedstva RZS ste izglasovali podeljevanje nove letne nagrade za odličnost. Kdo je prvi prejemnik?

- Prvič od 17. decembra lani, ko je bil ustoličen selektor moške reprezentance, se je včeraj sešlo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS). Predsednikje zadovoljen, ker je zveza relativno uspešno prebrodila najhujše obdobje koronakrize, zaveda pa se, da leto 2021 prinaša veliko izzivov in še vedno tudi neznank ...Zelo ga pogrešam, skoraj skoraj toliko kot športniki, športnice in trenerji. Takšnega pravega, v živo in tudi z gledalci, upam, da se bodo kmalu lahko vrnili.Vsekakor. Čas je pokazal, da je bila odločitev prava. Morda so takrat nekateri podcenjevali covid-19, vsi smo večji ali manjši optimisti. Ampak stvar se je izkazala za resno. Jaz sem imel določene signale in menim, da smo se vsi skupaj odločili pravilno. S tem pa zaščitili predvsem zdravje naših igralcev in igralk. Liga 14 je tudi logična, skoraj povsod v Evropi so naredili enako. Nepošteno bi bilo, če bi nekdo po nedokončani sezoni izpadel. Ni bila enostavna diskusija, je pa v klubih in združenjih prevladal zdrav razum. Kompromis je bil z vidika športa najbolj pošten.V dokaj solidni. Moram reči, da smo dobro krmarili, tudi z veliko mero varčnosti. In pomočjo države, ki je v dobršni meri pokrila plače zaposlenih v pisarni. Veseli smo, da je letni program športa zdaj potrjen in da lahko gremo naprej. Bilo je seveda nekaj manj prihodkov. Nekateri naši sponzorji imajo določene težave, vendar k sreči ne prevelike in ostajajo z nami. Bilo pa je tudi manj stroškov, ker ni bilo dogodkov. Lani smo imeli že tretje leto zapored pozitiven rezultat, letos bo šlo lepo skozi, bo pa naslednje leto zelo zahtevno, množica bo dogodkov v kratkem času, verjamem, da tudi olimpijske igre. Zato bo treba ustvariti določene rezerve in se obnašati racionalno.Pogovori so se dobro začeli. Z roko v roki delamo vse športne zveze in organizacije pod okriljem OKS, ki vodi zadevo. Zdaj je treba dati času čas. V naslednjih tednih in mesecih bo dialog stekel. Zelo pozitivno ocenjujem, da je bil v kabinetu predsednika vlade imenovan tudi državni sekretar za šport. To morda napoveduje malce drugačen odnos do športa kot doslej. Če v športu radi rečemo, da je treba zabiti gol, zdaj še preigravamo na sredini igrišča, toda vlada je tista, ki bo morala zabiti gol. Šport je fantastičen multiplikator za Slovenijo, tako z vidika gospodarstva, turizma, zdravstva in tako naprej. Zasluži si več kot nekih 20 milijonov evrov na leto, nekaj deset milijonov evrov več skozi takšne in drugačne spodbude, tudi spremembo davčne zakonodaje, ki bo bolj zanimiva in bolj spodbudna do tistih podjetjih, ki vlagajo v šport. Kar nekaj je predlogov na ministrstvu. Šport je ogledalo in ponos naroda, če se Slovenci kje zares poenotimo, je to pri športu in športnem uspehu. Mislim, da bo vlada prepoznala, da je treba pri tako pomembni stvari, kot je šport, stopiti skupaj, in začela razmišljati tudi nadresorsko. In se odločila, da za večjo težo športa ne bo dovolj podpora zgolj enega ministrstva, ampak tudi ostalih. Tukaj mora pristopiti ministrstvo za gospodarstvo, za finance, tudi za delo, šport je nenazadnje tudi zdravje.Zelo, ampak ne gre samo za rokometno zvezo, k tej idejni zasnovi in konceptu smo privabili vse slovenske kolektivne panoge z žogo, tudi košarko in odbojko. Resno se pogovarjamo z nogometno zvezo, ki jo zanima dvorana za futsal. To bi bilo fantastično. NZS že ima tam svoj center, zakaj ne bi imeli tudi dvoranski kolektivni športi tam svoj sedež. Zelo konstruktivno se pogovarjamo s centrom Brdo in gospodom. Imamo veliko podporo mestne občine Kranj in župana. Sem optimist.Verjamem, da lahko že čez tri leta.Iniciativa, ki je bila sprejeta soglasno, je, da vse neke pozitivne premike in dobre zgodbe nagradimo tudi v formalni obliki. In to vsako leto, ne samo ob nekih okroglih obletnicah. Letos smo se strinjali, da si na simbolni in konkretni ravni nagrado zasluži rokometni klub Celje Pivovarna Laško. Povod za to je, da je kot prvi rokometni klub pri nas in med prvimi v Evropi predstavil trajnostno poročilo, kakršno je lahko zgled mnogim. Zaradi tega je tudi RZS prejela pohvalo in priznanje Evropske rokometne zveze. Seveda pa celjski klub dela fantastično z mladimi, uvrstil se je med elito 16 evropskih klubov, tudi na marketinškem in poslovnem področju orje ledino.