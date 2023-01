Lesijevemu burnemu razmerju se obeta novo plodno obdobje

V nadaljevanju preberite:

Slovenski vratar Urban Lesjak je ljubeč družinski človek, a ima zanimivo »razmerje« z rokometno reprezentanco. Na niti enem tekmovanju še ni bil od začetka do konca. Nastop na SP 2013 mu je preprečila poškodba na zadnji pripravljalni tekmi. Leta 2016 je bil na OI v Riu sprva »slepi potnik«, na SP 2017, kjer je osvojil bron, in SP 2021 je prišel kot rezervist in na EP 2018 ga je sredi turnirja zamenjal Urh Kastelic. Tokrat se Lesi nadeja prvega kompletnega turnirja. V Bitoli drugače kot v Hannovru, marca bosta s Petro dobila drugega sina.