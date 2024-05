Levjesrčni Slovenci po Parizu še na mundial, Deki Bombač je spet čaral

V nadaljevanju preberite:

Pravijo, da sreča spremlja pogumne. Švica sicer še zdaleč ni rokometna velesila, toda slovenski rokometaš so ob vseh težavah, ki so jih spremljale v zadnji akciji sezone, morali pokazati jekleni značaj, da so se prek nje prebili na svetovno prvenstvo. Švicarji so presenetili z zmago na evrovizijski popevki, vendar šport ima bolj merodajne zakonitosti in reprezentanca Uroša Zormana je še enkrat več pokazala, da sodi med velike. Zmaga po izvajanju sedemmetrovk v Winterthurju je bila lepa popotnica na olimpijske igre v Parizu.

Kaj so po stresni tekmi povedali Blaž Janc, Zorman in Aleks Kavčič? Kako je Dean Bombač kritikom zaprl usta ... Kako je Kavčič odločil tekmo? Kakšno je bilo vzdušje v slačilnici?